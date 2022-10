Barcelona é eliminado da Champions 2022 e está fora das oitavas

Pelo segundo ano consecutivo, o Barcelona eliminado da Champions 2022. Mesmo sem entrar em campo, o elenco foi eliminado após a vitória da Inter de Milão em cima do Viktoria Plzen nesta quarta-feira, pela quinta rodada do grupo C. Entenda a situação e confira os detalhes.

Barcelona eliminado da Champions 2022

A Inter de Milão fez a lição de casa para se classificar às oitavas da Champions. Venceu o Viktoria Plzen nesta quarta-feira por 4 a 0, no Giuseppe Meazza, para se juntar com o Bayern de Munique no mata-mata.

A notícia ruim ficou para os torcedores do Barcelona. Isso porque o elenco não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final do torneio da UEFA. Em terceiro lugar no grupo "da morte" com 4 pontos, o time precisaria de uma derrota dos italianos e uma vitória em cima do Bayern de Munique, partida que acontece às 16h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira na Allianz Arena, em Munique.

Agora, só resta ao time garantir a vaga na Liga Europa, competição secundária da UEFA com os jogos sempre às quintas-feiras.

Para isso, terá de terminar a fase de grupos em terceiro lugar, o que parece realidade já que o Viktoria é o último colocado sem pontos.

Eliminação é a segunda na Champions

Esta é a segunda vez que o Barcelona é eliminado na fase de grupos da Champions. A decepção não acontecia com o time espanhol há duas décadas.

No ano passado, o time espanhol ficou em terceiro lugar no grupo E com apenas 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e três derrotas atrás do Bayern de Munique e Benfica. Este ano, mais uma vez, o clube culé vai ficar com a Liga Europa.

O Barcelona investiu alto em contratações para a temporada, incluindo Robert Lewandowski, ex-atleta do Bayern de Munique, adversário no grupo C da Liga dos Campeões este ano. Além dele, também estão no plantel o brasileiro Raphinha, Koundé, Pablo Torre, Kessié, Christensen e Bellerín.

Além do grave problema de desclassificação na fase de grupos, o Barcelona também perde o dinheiro que ganharia caso se classificasse para as oitavas ou até mesmo as quartas de final.

Torcedores brincam com eliminação do Barcelona

Com a constatação do Barcelona eliminado da Champions 2022, torcedores rivais aproveitaram para brincar com a derrota do clube espanhol.

O fato do Barcelona disputar a Liga Europa pela segunda vez seguida trouxe zoações e memes de torcedores do Real Madrid, e também de outros clubes na Europa.

A grande maioria das brincadeiras trata-se sobre a preparação do time até a Liga Europa na temporada.

Welcome to Europa League FC Barcelonapic.twitter.com/Wse1BupfPc — Troll Football (@TrollFootball) October 26, 2022

Ronaldo welcoming Barcelona to the Europa Leaguepic.twitter.com/F8bSXmK6G8 — Troll Football (@TrollFootball) October 26, 2022

Teve até brincadeira com a TV Cultura, sobre o fato da emissora passar jogos da Liga Europa e sempre do Barcelona, pelo segundo ano seguido.

Clássicos da TV Cultura: - Castelo Rá Tim Bum

- Cocoricó

- Barcelona disputando a Europa League pic.twitter.com/jI00fWpsxP — 𝙲𝚊𝚗𝚎𝚕𝚊𝚍𝚊 (@Canelada_FC) October 26, 2022

