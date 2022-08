Equipes se enfrentam neste sábado, 27 de agosto, com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do Milan hoje x Bologna e horário (27/08)

Disputando a liderança do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Bologna neste sábado, 27 de agosto, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Valendo a terceira rodada, confira onde assistir jogo do Milan hoje ao vivo pela TV e também online.

O Milan pode assumir a liderança da tabela se vencer neste sábado, contabilizando 6 pontos em 5º lugar. Já o Bologna vem na 12ª posição com 1 ponto, buscando a primeira vitória.

Onde assistir jogo do Milan hoje

O jogo do Milan hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o confronto do Campeonato Italiano será exibido apenas pelo canal da ESPN, disponível por todo o Brasil através de operadoras de TV por assinatura. Isso significa que o torcedor deve obter a emissora em sua programação se quiser assistir o duelo.

Para quem já está acostumado a acompanhar o futebol pelo celular, a opção é o Star +, plataforma de streaming somente para assinantes. Para quem já é membro, basta acessar através do aplicativo ou navegador do computador por www.starplus.com, inserir o login e a senha de usuário.

Por outro lado, o torcedor que quer acompanhar o confronto deste sábado e ainda não é assinante pode encontrar todos os pacotes, indo por valores de R$32,90 até R$55,90, pelo site ou aplicativo.

Milan na Champions League 2022

Além do Campeonato Italiano e Copa da Itália, o Milan também vai jogar a Champions League nesta temporada. Na última quinta-feira, a UEFA definiu todos os oito grupos da primeira fase através de sorteio, realizado em Istambul, na Turquia, com a presença de ex-jogadores e diretores dos clubes.

O Milan está no grupo E, ao lado do Chelsea, RB Salzburg e Dínamo de Zagreb. A fase de grupos é disputada em seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois lados.

A primeira rodada vai começar em 6 de setembro.

GRUPO E

Milan

Chelsea

RB Salzburg

Dínamo de Zagreb

Escalações do jogo do Milan x Bologna

Ibrahimovic, líder do grupo e veterano, ainda não está apto para jogar com o time do Milan. Já Krunic se junta ao sueco para trabalhar em sua recuperação por lesão.

Provável escalação do Milan: Maignan; Tomori, Theo Hernández, Kalulu, Calabria; Sandro Tonali, Bennacer, Ketelaere, Junior Messias; Rafa Leão e Giroud.

Orsolini cumpre suspensão e por isso não pode jogar neste sábado.

Provável escalação do Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Soriano, Schouten, Domínguez; Cambiaso, Arnautovic e Barrow.

Próximos jogos:

MILAN

Sassuolo x Milan – Terça-feira, 30/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Milan x Inter de Milão – Sábado, 03/09 às 13h – Campeonato Italiano

BOLOGNA

Bologna x Salernitana – Quinta-feira, 01/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Spezia x Bologna – Domingo, 04/09 às 10h – Campeonato Italiano

