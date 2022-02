Onde assistir jogo do Millonarios x Fluminense hoje e horário Libertadores

O Fluminense enfrenta o Millonarios na noite desta terça-feira, 22/02, no Estádio El Campín, em Bogotá, pelo jogo de ida na segunda fase da Libertadores a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do Fluminense hoje na TV e online o torcedor confere a seguir no texto.

Onde assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje vai passar nos canais SBT e ESPN, além do site oficial do SBT e o streaming Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

A emissora SBT vai transmitir o jogo da Libertadores para todos os estados do Brasil com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Washington, Nadine Basttos analisando a arbitragem e Flávio Winick na apresentação. O site oficial (www.sbt.com.br) vai retransmitir o jogo de graça.

Por fim, a plataforma de streaming pode ser assinada pelo site oficial da empresa (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Dados: 22/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia

Transmissão: SBT, Site do SBT, ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Millonarios disputa o Campeonato Colombiano, vindo de vitória em cima do Jaguares de Córdoba na última rodada do fim de semana. Agora, o grupo promete entrar com toda a confiança necessária principalmente por jogar em casa para abrir a vantagem na disputa da segunda fase.

Enquanto isso, o Fluminense de Abel Braga conta com uma campanha extraordinária nas últimas partidas do Campeonato Carioca. Em primeiro lugar com 21 pontos, tem a vantagem de três pontos e coleciona sete vitórias e somente uma derrota. Por isso, tem grandes chances de sair na frente pelo duelo desta terça.

Escalação do jogo do Millonarios x Fluminense hoje

Os anfitriões não tem novos desfalques.

O Flu não poderá contar com Kennedy, Luan Freitas, David Duarte e Marlon, lesionados.

Millonarios: Montero; Román, Llinás, Juan Pablo Bargas, Murillo; Vega, Vásquez, Sosa, Mackalister Silva, Daniel Ruíz; Herazo

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Felipe Melo; Wellington, André, Yago Felipe, Cristiano; Willian, Fred

Jogos da segunda fase na Libertadores 2022

Oito confrontos vão acontecer pela segunda fase na Pré-Libertadores da temporada 2022. Dois times brasileiros estão na disputa, sendo Fluminense e América-MG.

Terça-feira (22/02)

Everton x Monagas – 19h15

Millionarios x Fluminense – 21h30

Plaza Colonia x The Strongest – 21h30

Quarta-feira (23/02)

Bolívar x Universidad de Quito – 19h15

América-MG x Guaraní – 19h15

Audax Italiano x Estudiantes – 21h30

Barcelona de Guayaquil x Universitário – 21h30

Quinta-feira (24/02)

Olimpia x Atlético Nacional – 21h30

