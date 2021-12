Onde assistir jogo do Osasuna x Barcelona hoje: canal e horário – 12/12

Buscando subir na classificação do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Osasuna neste domingo, 12/12, a partir das 12h15 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada jogando no Estádio Reyno de Navarra. Com transmissão para todo o país na TV fechada, confira onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Horário e onde assistir jogo do Barcelona hoje: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Reyno de Navarra, cidade de Pamplona, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo primeiro lugar do Campeonato Espanhol com 21 pontos, o Osasuna não vence por mais de cinco rodadas na competição e, por isso, contando com a força de sua torcida em casa hoje, espera incentivar os jogadores e dar a confiança que necessitam para vencer. Até o momento, o elenco contabiliza cinco vitórias, seis empates e também cinco derrotas.

Enquanto isso, o Barcelona segue em oitavo com 23 pontos, ou seja, conseguiu se recuperar com a chegada de Xavi para comandar os jogadores mas, até o momento, caminha em passos lentos até a parte de cima da classificação do espanhol. Contabilizando seis vitórias, cinco empates e quatro jogos perdidos, o time da Catalunha vai jogar a Liga Europa depois de ser desclassificado da fase de grupos da Champions.

Escalações de Osasuna x Barcelona:

Areso e Juan Pérez são os únicos desfalques do Osasuna para o jogo deste domingo.

Do outro lado, Xavi não poderá contar com Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Sergio Agüero e Sergi Roberto, lesionados.

Osasuna: Herrera; Manu Sánchez, Cruz, David García, Unai García, Nacho Vidal; Moncayola, Lucas Torró, Brasanac; Ávila, Budimir

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Pique, Mingueza; De Jong, Busquets, Iglesias; Gavi, Memphis Depay, Ezzaloull

