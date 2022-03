Onde assistir jogo de Portugal x Turquia ao vivo e horário (24/03)

Nesta quinta-feira, Portugal e Turquia disputam a partir das 16h45, na semifinal da Repescagem no Estádio do Dragão, em Porto. Quem vencer vai jogar contra o vencedor do duelo entre Itália ou Macedônia do Norte. Dessa maneira, saiba os detalhes e onde assistir o jogo de Portugal hoje.

Os dois times garantiram a vaga na repescagem após terminarem em segundo lugar nas Eliminatórias.

Onde assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

O jogo entre Portugal e Turquia hoje vai passar no TNT e Estádio TNT, a partir das 16h45, pelo horário de Brasília, em todo o país com transmissão exclusiva.

O canal do TNT está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

+ Quando vai ser a Copa do Mundo de Futebol Feminino?

Escalações do jogo do Portugal e Turquia hoje

Com Cristiano Ronaldo no plantel, a seleção de Portugal entra em campo nesta quinta-feira em todo o vapor, pronta para levar o time até a final da Repescagem. Pelo grupo A, os portugueses ficaram em segundo lugar com 17 pontos, atrás da Sérvia, marcando cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Provável Portugal: Rui Patrício, Djaló, Guerreiro, Fonte, Dalot, Vitinha, Bernardo Silva, João Moutinho, Diogo Jota, João Félix e Cristiano Ronaldo

A seleção da Turquia também garantiu-se na Repescagem depois de terminar a fase de grupos em segundo. Pelo grupo G, marcou 21 pontos, tendo somente dois pontos a menos do que a Holanda, classificada direta para o Mundial do Catar. Em toda a competição, venceu seis partidas, empatou três e perdeu uma.

Provável Turquia: Çakir, Çelik, Soyuncu, Erkin, Demiral, Kokcu, Ozdemir, Omur, Çalhanoglu, Akturkoglu e Yilmaz

Jogos da Repescagem da Copa do Mundo hoje

Quatro jogos acontecem pela semifinal nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quinta. A Polônia, entretanto, já está classificada após a exclusão da Rússia no torneio enquanto o duelo entre Escócia e Ucrânia foi remarcado.

País de Gales x Áustria – 16h45

Suécia x República Tcheca – 16h45

Itália x Macedônia do Norte – 16h45

Portugal x Turquia – 16h45

Aproveite e siga o DCI para saber todas as informações sobre esportes.