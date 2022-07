Onde assistir jogo do PSG hoje x Kawasaki Frontale e horário (20/07)

Equipe francesa está em pré-temporada no Japão, com a presença forte da torcida apaixonada por futebol

Neymar, Messi e Mbappé em campo! Onde assistir jogo do PSG hoje? A equipe francesa enfrenta o Kawasaki Frontale nesta quarta-feira, 20 de julho, a partir das 07h30 (horário de Brasília), em amistoso internacional na pré-temporada. Jogando no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, confira onde assistir e todas as informações a seguir.

Onde assistir jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 07h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira em amistoso internacional na pré-temporada.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto amistoso só terá transmissão através do canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta o torcedor sintonizar e curtir ao vivo a partida de futebol.

Online, onde assistir o jogo do PSG hoje vai ser no Star +, serviço de streaming, pelo celular, tablet, computador e na smart TV.

O time do Paris Saint-Germain já estreou na pré-temporada de amistosos. Até aqui, o elenco parisiense já enfrentou o Quevilly, da quarta divisão francesa, com vitória por 2 a 0, mas sem a presença de Neymar. Por isso, o PSG dá início na sua pequena jornada pelo Japão com três confrontos antes do início da nova temporada no Campeoanto Francês.

Do outro lado, o Kawasaki Frontale vai enfrentar o Paris pela primeira vez em toda a história do futebol. Na temporada, o grupo joga o Campeonato Japonês, aparecendo na terceira posição com 37 pontos com 37 pontos, contabilizando onze vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Neymar vai jogar hoje?

O brasileiro Neymar deve jogar nesta quarta-feira contra o time japonês Kawasaki Frontale, em amistoso na pré-temporada. De acordo com o jornal L’Equipe, o atacante deve pintar na escalação titular já que o técnico Christophe Galtier escalou Neymar no treinamento de ontem ao lado de Messi e Mbappé.

Por isso, a torcida japonesa deve ficar animada e gritar o nome de Neymar durante toda a partida, além dos brasileiros que acompanham de casa.

Esta semana, a notícia de que o PSG ofereceu Neymar para o Manchester City pegou todos de surpresa. No entanto, segundo o jornal Le Parisien, o time de Pep Guardiola recusou a oferta.

