Onde assistir jogo do RB Bragantino x Água Santa hoje ao vivo – 17/02

O RB Bragantino enfrenta o Água Santa nesta quinta-feira, 17/02, pela sétima rodada no Campeonato Paulista a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira as escalações, arbitragem, e onde assistir o jogo do RB Bragantino x Água Santa hoje ao vivo.

Onde assistir RB Bragantino x Água Santa hoje ao vivo

O jogo entre RB Bragantino e Água Santa no Campeonato Paulista vai passar no Premiere (Pay-per-view) e Paulistão Play (Streaming) para todo o Brasil a partir das sete horas da noite.

A plataforma de pay-per-view só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou através de pacotes com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Como estão as equipes no Campeonato Paulista?

O Bragantino é o líder do grupo D com 10 pontos, mas tropeçou na rodada passada diante do São Bernardo jogando fora de casa. Agora, contando com a força da torcida em seu estádio, espera retomar o seu bom desempenho para se manter em primeiro lugar e chegar até a próxima fase com vantagem.

Enquanto isso, o Água Santa se mantém em terceiro lugar no grupo A com 7 pontos, isto é, venceu duas partidas, empatou uma a perdeu três até o momento na temporada do Paulistão. Dessa maneira, deve colocar os melhores atletas em campo para levar os três pontos para casa.

Confira como foi o último jogo do RB Bragantino x Água Santa.

Escalações de RB Bragantino x Água Santa

Haydar, Emi Martínez, Lucas Evangelista, Léo e Raul são desfalques para o técnico Barbieri.

Do outro lado, o Água Santa não tem novas baixas.

RB Bragantino: Maycon; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires, Hyoran; Artur, Sorriso, Alerrando

Água Santa: Victor Souza; João Victor, Jeferson Bahia, Marcondes, Rhuan; Emerson, Caique, Lelê; Dadá, Fernandinho, Álvaro

FICHA TÉCNICA

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

