Onde assistir jogo do Real Madrid hoje x Espanyol? Saiba o horário (30/4)

O Real Madrid pode ser campeão hoje! Jogando contra o Espanyol neste sábado, os merengues podem levar o troféu da temporada se ganharem, com início às 11h15 (Horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Santiago Bernabéu. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir jogo do Real Madrid hoje.

Se vencer o jogo, o Real Madrid é campeão da temporada no futebol espanhol. Do outro lado, os visitantes precisam dos três pontos para conquistarem uma melhor colocação na tabela.

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje?

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje vai ser no canal ESPN e Star +, a partir das 11h15, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva em operadoras de TV por assinatura, o canal ESPN transmite a decisão do Campeonato Espanhol para todo o Brasil ao vivo.

Os não assinantes da TV paga tem a oportunidade de assistir no Star + serviço de streaming da Disney. Se você quer tornar-se membro, pode encontrar os pacotes no site (www.starplus.com), e escolher o melhor plano para o seu bolso.

Informações do jogo do Real Madrid x Espanyol hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 11h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: ESPN e Star +

É tudo ou nada para o Real Madrid hoje! O clube merengue pode ser campeão espanhol mais uma vez se vencer o jogo deste sábado. Em primeiro lugar com 78 pontos, o clube fica inalcançável pela reta final da temporada, garantindo o troféu para si. O time deve jogar com reservas, já que tem a decisão da Champions na próxima semana.

Já o Espanyol, por outro lado, conseguiu se recuperar e ganhou posições. Mesmo sem vencer por duas rodadas, o clube mantém a esperança de ganhar uma boa posição na temporada. Ao todo foram dez vitórias, nove empates e catorze derrotas no Espanhol de 2021/22.

Escalação de Real Madrid x Espanyol

Escalação do Real Madrid:​ Courtois (Lunin), Marin, Marcelo, Lucas Vásquez, Vallejo, Ceballos, Isco, Camavinga, Asensio, Rodrygo e Mariano

Escalação do Espanyol: López, Vidal, Cabrera, Calero, Pedrosa, Morlanes, Herrera, Vilhena, Darder, Puado e Tomás

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

