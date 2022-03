Onde assistir jogo do Santos feminino hoje: horário do Brasileirão 06/03

Real Brasília e Santos se enfrentam neste domingo pela primeira rodada do Brasileirão Feminino de 2022. A partida será disputada a partir das 15h no Estádio Defelê, em Brasília, e a transmissão vai ser apenas no Youtube. A seguir, conheça todos os detalhes de onde assistir o jogo do Santos feminino hoje ao vivo hoje.

O jogo do Real Brasília x Santos feminino hoje, 6 de março de 2022, vai passar no Youtube, a partir das 15h, horário de Brasília, no Brasileiro Feminino pela temporada atual.

O canal do Real Brasília no Youtube será o responsável a transmitir ao vivo a partida de hoje. Para acompanhar, basta acessar o site e ver onde e como quiser.

Informações do jogo do Santos feminino hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Defelê, em Brasília

Onde assistir jogo de hoje: Youtube

Relembre um dos últimos jogos do Santos.

Escalações de Real Brasília x Santos

Real Brasília: Flavinha; Raquel, Marcela, Thais, Isabela; Camila, Damiana, Evelyn, Bruna; Rafaela Soares, Sabrina

Santos: Michelle; Fernanda, Amanda, Sole, Brena; Daiana, Ketlen, Erikinha, Cristiane; Bruna, Bia

Prontas para estrear em uma nova temporada do maior campeonato de futebol feminino do Brasil, as equipes se mostram cada vez mais preparadas. O Real Brasília terminou a temporada passada em décimo lugar com 18 pontos, ou seja, não se classificou para a próxima fase, mas se garantiu na elite por mais um ano.

Ao todo, foram quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas no ano.

Enquanto isso, o Santos conseguiu terminar em quarto lugar com 27 pontos, ou seja, fez oito triunfos, três jogos empatados e quatro derrotas em toda a competição feminina. Depois, o grupo seguiu até a segunda fase, onde foi eliminado precocemente pela Ferroviária, outra grande favorita no torneio que estará presente este ano.

Agora, as Sereias buscam dar a volta por cima e sair na frente na primeira rodada.

