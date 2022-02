Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Carioca neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Onde assistir jogo do Vasco x Botafogo hoje e horário do clássico – 13/02

A sexta rodada do Campeonato Carioca apresenta o clássico entre Vasco e Botafogo com a bola rolando neste domingo, 13 de fevereiro de 2022, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís com transmissão online. Saiba as escalações, arbitragem e onde assistir o jogo do Vasco x Botafogo hoje.

O jogo do Vasco x Botafogo hoje, pelo Campeonato Carioca, pode ser assistido na TV Cariocão Play (Serviço de Streaming) ao vivo para todo o Brasil apenas para assinantes da plataforma, estando disponível pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Local: Estádio Castelão de São Luís

TV: Sem transmissão

Online: TV Cariocão Play

Vasco e Botafogo no Campeonato Carioca

Vasco: O elenco do Vasco venceu a Portuguesa na última rodada do Carioca e, por isso, entra em campo neste domingo com toda a confiança necessária. Porém, além de contar com um belo desempenho em campo, o grupo cruz-maltino está em primeiro lugar no Carioca com 13 pontos, tendo a vantagem de um ponto.

Botafogo: Enquanto isso, o Botafogo vem logo atrás em terceiro lugar com 10 pontos, isto é, só tem três a menos do que o seu adversário do jogo de hoje. Se ganhar o confronto, pode complicar a vida do rival e quem sabe assim até assumir a liderança se Fluminense e Flamengo perderem na rodada.

Escalação do Vasco e Botafogo

Escalação do Vasco – Thiago Rodrigues; Léo Matos, Ulisses, Anderson, Edimar, Matheus Barbosa; Juninho, Bruno Nazário, Nenê; Gabriel, Raniel.

Escalação do Botafogo – Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan; Fabinho, Barreto, Raí; Luiz Fernando, Erison, Diego Gonçalves.

