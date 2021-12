Jogos de hoje, terça-feira: onde assistir partidas de futebol ao vivo – 21/12

A terça-feira em 21 de dezembro apresenta uma programação completa de futebol com confrontos de campeonatos nacionais e internacionais para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir na TV e no online, todos no horário de Brasília.

Campeonato Tocantinense – Jogos de hoje ao vivo, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 – 21/12/2021

Araguacema x Interporto – 16h – Eleven Sports

Palmas x Tocantinópolis – 16h – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense Segunda Divisão

Coxim x AA Moreninha MS – 16h – Eleven Sports

Copa da Liga Inglesa

Arsenal x Sunderland – 16h45 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol – Onde assistir jogos de hoje ao vivo

Villarreal x Alavés – 15h – Star +

Sevilla x Barcelona – 17h30 – Star +

Campeonato Italiano

Udinese x Salernitana – 14h30 – Star +

Cagliari x Juventus – 16h45 – Fox Sports

Genoa x Atalanta – 16h45 – ESPN

Onde assistir Campeonato Turco hoje ao vivo

Adana Demispor x Galatasaray – 14h – DAZN

Campeonato Chinês – Jogos de hoje

Henan Jianye x Shanghai Shenua – 04h30 – Sem transmissão

Chongqing Lifan x Wuhan Football Club – 04h30 – Sem transmissão

Qingdao Football Club x Dalian Professional – 08h30 – Sem transmissão

Shijiazhuang Yongchang x Tianjin Teda – 08h30 – OneFootball

Campeonato Indiano

NorthEast United x ATK Mohun – 11h – OneFootball

