Onde assistir Juventus x Cagliari hoje ao vivo, horário e escalações – 21/12

Abrindo a décima nona rodada no Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Cagliari nesta terça-feira, 21/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília), em partida no Juventus Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo da Juventus hoje com transmissão ao vivo na televisão e online.

Onde assistir Juventus x Cagliari: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Bologna no fim de semana, a Juventus entra em campo nesta terça-feira pronta para vencer mais uma no Campeonato Italiano. Ocupando a sétima posição com 31 pontos, o elenco bianconero tem a oportunidade de descontar a diferença com a parte de cima da tabela se conquistar a vitória, enquanto contabiliza até o momento nove jogos vencidos, quatro empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Cagliari sofre para deixar a zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição com 10 pontos apenas, isto é, venceu somente uma partida, empatou outras sete e perdeu dez, o que indica que deixou a desejar em muitos jogos este ano. Agora, precisa do impossível para trazer para casa os três pontos em seu favor.

Escalações de Juventus e Cagliari:

Allegri não poderá contar com Dybala, Danilo, Chiesa, Chiellini e Ramsey.

Do outro lado, Marín foi expulso na rodada passada e por isso não está apto para jogar, enquanto Godín, Strootman e Walukiewicz não aparecem na convocação.

Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Locatelli, McKennie; Kean, Bernardeschi, Álvaro Morata

Cagliari: Cragno; Ceppitelli, Zappa, Carboni; Bellanova, Nández, Grassi, Deiola, Henrique; João Pedro, Pavoletti

