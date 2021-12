Entenda por que o Tottenham foi eliminado da Conference League

A torcida do Tottenham amanheceu nesta segunda-feira, 20/12, com uma péssima notícia para a temporada, mesmo depois de empatar com o Liverpool no Campeonato Inglês com belíssima atuação. O clube londrino foi eliminado da Conference League, torneio intercontinental, pela própria UEFA após não jogar a última partida da fase de grupos contra o Rennes. Mas por que isso aconteceu? Entenda o que realmente levou a decisão da entidade.

Por que o Tottenham está eliminado da Conference League?

Disputando a Conference League, a nova competição da UEFA criada com o intuito de dar oportunidade para equipes menores, o Tottenham está oficialmente eliminado na temporada, de acordo com boletim emitido pela própria entidade através da página oficial do torneio.

O Tottenham deveria enfrentar o Rennes pela sexta e última rodada do grupo G. No entanto, o clube não conseguiu entrar em campo por conta do surto de Covid-19 no elenco do clube inglês, onde oito jogadores testaram positivo para o vírus.

O jogo ganhou nova data, 9 de dezembro, mas ainda assim, com o novo surto da doença no país, também não aconteceu. O resultado foi o W.O imposto pela entidade, isto é, o resultado de 3 a 0 em favor do Rennes. Com isso, a eliminação do clube londrino se confirmou, enquanto o francês se classificou para as oitavas ao terminar em segundo lugar no grupo. Para avançar de fase, o Tottenham precisa da vitória, além de descontar o saldo de gols para terminar em segundo.

Segundo manda o regulamento da UEFA, se um clube não entra em campo ou até mesmo se a partida não acontece, o W.O é dado em favor do clube prejudicado.

Confira o boletim completo publicado no site da UEFA sobre o caso.

“Após vários casos positivos de COVID-19 identificados por jogadores e funcionários do Tottenham Hotspur FC, o jogo da fase de grupos da UEFA Europa Conference League de 2021/22 entre Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – agendado para 9 de dezembro de 2021, em Londres , Reino Unido – não pôde ser reproduzido.

A questão foi submetida ao Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, para decisão a ser tomada de acordo com o Anexo J do Regulamento da UEFA Europa Conference League (época 2021/22). Com base no Artigo 30 (4) dos Regulamentos Disciplinares da UEFA e dadas as circunstâncias urgentes da questão, o presidente ad-hoc do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina remeteu o caso para o Órgão de Recurso.

O Presidente do Órgão de Recursos da UEFA tomou a seguinte decisão:

– Declarar o jogo da fase de grupos da UEFA Europa Conference League de 2021/22 entre o Tottenham Hotspur FC e o Stade Rennais FC, inicialmente agendado para 9 de dezembro de 2021, como perdido pelo Tottenham Hotspur FC, que, portanto, se considera ter perdido o jogo 0-3 de acordo com o Anexo J.3.1 dos Regulamentos da UEFA Europa Conference League (época 2021/22)”.

O que diz o Tottenham?

Até o momento, o clube não se posicionou sobre a situação de ser eliminado da competição ou até mesmo de jogadores com testes positivos para Covid. Pelo Campeonato Inglês, o elenco teve três jogos cancelados nas últimas semanas por conta do surto, contra o Brighton, Burnley e Leicester.

O técnico do Tottenham, Antonio Conte, chegou a se manifestar em entrevista para a emissora inglesa Sky Sports após o jogo contra o Leicester no Campeonato Inglês sobre punições em times por surtos da doença.

“Posso compreender, podemos compreender. Por outro lado, acho que merecemos jogar a nossa chance contra o Rennes para ir para o próximo grupo. Não encontramos uma boa solução entre a UEFA e a Premier League, porque o Tottenham tem de pagar por isso?

Não é justo termos que pagar por uma situação que não é nossa culpa. Eu entendo se fizemos algo errado, mas desta forma, para o clube, os jogadores, a equipe, é muito difícil entender o que está acontecendo. Queremos jogar o jogo. O Tottenham merece jogar o jogo, fazer o último jogo deste grupo. É uma situação muito estranha porque não jogámos não por culpa nossa mas sim por um grande problema e porque o Governo decidiu encerrar o nosso campo de treinos, interromper os treinos durante três dias.

Por isso não jogamos. Não por outro motivo. Acho que não temos culpa pelo que aconteceu. Digo-vos, merecemos jogar este jogo e tentar ter a oportunidade de avançar para a próxima eliminatória”.

Qual é o próximo jogo do Tottenham?

Depois de enfrentar o Liverpool pela 18ª rodada, o Tottenham volta aos gramados da Premier League no domingo, 26 de dezembro, contra o Crystal Palace pela 19ª rodada da temporada jogando em casa.

A liga ainda não se manifestou sobre os jogos cancelados do clube, mas espera marca-los em breve para não prejudicar nenhum dos elencos e, principalmente, abafar o calendário.

