Onde assistir Juventus x Roma ao vivo e horário do clássico (27/08)

Duas grandes equipes italianas se enfrentam neste sábado, com transmissão para todos os estados do Brasil

É dia de clássico no Campeonato Italiano! Neste sábado, 27 de agosto, as equipes de Juventus e Roma disputam a liderança pela terceira rodada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. Mas onde assistir Juventus x Roma hoje ao vivo? Confira todas as informações da partida no texto.

A Velha Senhora vem na 4ª posição com 4 pontos, enquanto a Roma ocupa a 3ª posição com 6 pontos, empatada com o líder Napoli e o vice Inter de Milão.

Onde assistir Juventus x Roma hoje

O canal da ESPN e o streaming Star + transmitem o jogo da Juventus e Roma hoje, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Com total exclusividade, o canal da ESPN detém os direitos de transmissão do futebol italiano na temporada, sendo o único a passar todo e qualquer duelo pela TV. Por isso, o torcedor deve sintonizar a emissora em seu televisor se quiser acompanhar as emoções do clássico neste sábado.

Outra maneira de assistir é pelo Star +, plataforma de streaming somente para assinantes. Isso significa que o torcedor deve pagar um valor por mês para ter acesso na programação do produto. Através do aplicativo, disponível para baixar no App Store e Google Play, ou no site www.starplus.com, os pacotes variam entre R$32,90 até R$55,90, dependendo da programação.

Assim, o torcedor que já é assinante tem a opção é assistir através do aplicativo. Basta clicar em “entrar” e preencher com e-mail e a senha de usuário.

Histórico de Juventus x Roma

Juventus e Roma se enfrentaram em 198 oportunidades, incluindo Campeonato Italiano e Copa da Itália, segundo dados do portal Transfermarkt.

A Juventus é quem tem a vantagem, colecionando 95 triunfos, diante de 55 empates e 48 triunfos para a Roma. No quesito gols, a Juve também leva a melhor com 308 versus 121 gols marcados para o time da capital.

A última partida disputada entre os dois elencos aconteceu em 9 de janeiro de 2022, na última temporada, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Por 3 x 4, a equipe da Juventus levou a melhor com gols de De Sciglio, Chiesa, Locatelli e Kulusevski.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Prováveis escalações do jogo da Juventus x Roma:

Para o técnico Allegri, Leonardo Bonucci, Kaio Jorge, Chiesa e Szczesny continuam trabalhando em recuperação de suas lesões.

Provável escalação da Juventus: Perin; Alex Sandro, Danilo, Rugani, Bremer; Locatelli, McKennie, Rabiot; Kostic, Vlahovic e Cuadrado.

José Mourinho, técnico da Roma, não tem desfalques.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala e Abraham.

Próximos jogos:

JUVENTUS:

Juventus x Spezia – Quarta-feira, 31/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Fiorentina x Juventus – Sábado, 03/09 às 10h – Campeonato Italiano

ROMA:

Roma x Monza – Terça-feira, 30/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Udinese x Roma – Domingo, 04/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Leia também: Benzema melhor jogador: craque é eleito melhor UEFA na temporada