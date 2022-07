Onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje e horário (07/07)

Quer saber onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje? Pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de julho, jogando no Estádio Ciudad de Lanús, na cidade de Buenos Aires. A bola vai rolar às 19h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo hoje.

Quem vencer vai jogar contra Santos ou Deportivo Táchira nas quartas de final. No primeiro jogo, o Independiente venceu por 2 a 1 em casa.

+ Sul-Americana tem gol qualificado? Como funciona a regra de gol fora

Onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje?

A Conmebol TV é quem transmite Lanús x Independiente del Valle hoje, nas oitavas da Sul-Americana ao vivo nesta quinta-feira, 7 de julho, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, os confrontos da competição sul-americana só vão passar nos canais da Conmebol, disponíveis nas operadoras da Sky, Claro/Net e DirecTV Go. O torcedor deve obter o pacote de canais de futebol pelo valor extra de R$39,90 na mensalidade.

Online, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens do jogo de graça para os usuários, sem cobrar nada pelo celular, tablet e computador.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje: Conmebol TV

Arbitragem: Christian Garay (CHILE)

Como estão Lanús e Independiente del Valle na temporada?

LANÚS: – onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje

O time do Lanús tem pela frente um grande desafio. Se quiser se classificar para as quartas da Copa Sul-Americana, o elenco precisa vencer o oponente por dois gols ou mais. A equipe terminou em primeiro lugar no grupo A com onze pontos, colecionando três vitórias, dois empates e uma derrota.

O desempenho do Lanús teve sete gols marcados e apenas quatro sofridos, o que mostra que a defesa tem feito um bom trabalho. Já no Campeonato Argentino, o elenco vem na 25ª posição com apenas cinco pontos em seis jogo disputados na segunda fase.

Provável escalação do Lanús: Monetti; Pasquini, Braghieri, Cabral, Pérez; González, Acosta, Loaiza, Belmonte; Aguirre e Sand. Técnico: Jorge Almirón

INDEPENDIENTE DEL VALLE: – onde assistir Lanús x Independiente del Valle hoje

O Independiente saiu na frente pelo jogo de ida na Copa Sul-Americana. Por dois gols, o time equatoriano entra em campo nesta quinta buscando apenas o empate para se classificar até a próxima fase.

O clube equatoriano terminou em terceiro lugar no grupo D da Libertadores com 8 pontos, eliminado pelo Atlético MG e o Tolima. O elenco marcou ao todo duas vitórias, dois empates e também duas derrotas. Chegando na competição secundária da Conmebol, o elenco encontrou um forte adversário.

Pelo Campeonato Equatoriano, o Independiente não vence por duas rodadas, ocupando a 4ª posição com o total de 27 pontos. O grupo coleciona oito vitórias, três empates e quatro derrotas, com 16 gols marcados e doze sofridos.

Provável escalação do Independiente del Valle: Ramírez; Carabajal, Schunke, Segovia; Díaz, Faravelli, Gaibor, Quintero; Sornoza, Solórzano e Bauman. Técnico: Martín Anselmi

Último jogo de Lanús x Independiente del Valle:

A primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana foi realizada na quinta-feira, 30 de junho, realizada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

Por 2 x 1, o Independiente del Valle levou a melhor e garantiu a vantagem no placar. O elenco equatoriano só precisa de um empate para se garantir nas quartas da competição.

Os gols foram de Schunke e Ayovi, além de Tomás Belmonte descontando para o Lanús.

Confira no vídeo como foi a última partida das equipes.