Onde assistir Lazio x Inter de Milão hoje e horário do clássico (26/08)

Na abertura da terceira rodada do Campeonato Italiano, Lazio e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira, 26 de agosto, a partir das 15h45 (horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Olímpico de Roma, e por isso confira onde assistir Lazio x Inter de Milão hoje ao vivo com todas as informações.

A Lazio soma 4 pontos e está na 8ª posição. Do outro lado, a Inter é a vice-líder com 6 pontos, atrás do Napoli.

Onde assistir Lazio x Inter de Milão hoje

O jogo da Lazio e Inter de Milão hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor que é apaixonado por futebol italiano, o clássico entre duas grandes equipes não terá transmissão pela TV. Por isso, a única maneira de assistir ao vivo é através do serviço de streaming Star +.

No entanto, a plataforma de streaming só está disponível para assinantes. O torcedor pode acessa-la através do aplicativo pelo celular, seja Android ou iOS, ou pelo navegador no computador pelo site www.starplus.com.

Com diferentes pacotes, os valores vão de R$32,90 até R$55,90 por mês, dependendo do pacote escolhido pelo torcedor. Para acessar o aplicativo e assistir o futebol de hoje, basta clicar em “entrar” e digitar o login com a senha.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

Inter de Milão na Champions League

A UEFA realizou o sorteio da fase de grupos da Champions League ontem, 25 de agosto, em grande evento em Istambul, na Turquia. As trinta e duas equipes, incluindo a Inter de Milão, foram agrupadas entre os oito grupos com quatro cada para a primeira fase da competição.

A Inter não teve tanta sorte como gostaria, já que caiu no grupo C ao lado de Bayern de Munique, Barcelona e Viktoria Plzen. Por isso, o elenco terá de se atentar em todos os jogos do grupo se quiser lutar pela classificação até as oitavas de final.

A Lazio, enquanto isso, disputa a Liga Europa já que terminou entre a 5ª posição na última temporada do Campeonato Italiano.

Prováveis escalações da Lazio x Inter de Milão

Aos anfitriões, nenhuma nova baixa no plantel de jogadores foi encontrada.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Manuel Lazzari; Danilo Cataldi, Vecino, Milinkovic-Savic; Ciro Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson.

Mkhitaryan é o único jogador que continua em trabalho de recuperação neste momento pela Inter. A dupla Lukaku e Lautaro deve estar presente com a titularidade.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Alessandro Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez e Lukaku.

Próximos jogos:

LAZIO:

Sampdoria x Lazio – Quarta-feira, 31/08 às 13h30 – Campeonato Italiano

Lazio x Napoli – Sábado, 03/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

INTER DE MILÃO:

Inter de Milão x Cremonese – Terça-feira, 30/08 às 15h45 – Campeonato Italiano

Milan x Inter de Milão – Sábado, 03/09 às 13h – Campeonato Italiano

