Onde assistir Letônia x Turquia ao vivo e horário das Eliminatórias - 16/06

Torcedor pode acompanhar o confronto entre seleções nesta sexta-feira no serviço de streaming

O Estádio Skonto, em Riga, será o palco do confronto entre Letônia x Turquia nesta sexta-feira, 16 de junho. Válido pela terceira rodada do grupo D nas Eliminatórias da Eurocopa, o jogo tem início às 15h45, horário de Brasília. Saiba como assistir ao vivo nesta sexta.

Como assistir Letônia x Turquia hoje ao vivo

Nenhum canal de televisão vai transmitir Letônia x Turquia nesta sexta-feira. Só dá para acompanhar o duelo quem tem o pacote 'canais ao vivo' no serviço de streaming pago GloboPlay.

Como são muitos jogos no mesmo horário, a emissora leva a transmissão de Letônia e Turquia para a plataforma e apenas assinantes do combo podem assistir.

Data: Sexta-feira, 16 de junho de 2023

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Skonto, em Riga, Letônia

Onde assistir Letônia x Turquia hoje: GloboPlay

Saiba como assistir os próximos jogos da Data Fifa em junho

Escalações de Letônia x Turquia

Nenhuma das seleções tem desfalques para o jogo desta sexta-feira. É por isso que os treinadores da Letônia e Turquia, Dainis Kazakevics e Stefan Kuntz, irão utilizar os titulares.

Letônia: Steinbors; Oss, Sorokins, Cernomordijs, Savalnieks; Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks; Uldrikis e Gutkovskis.

Turquia: Gunok; Celik, Ozan Kabak, Demiral, Ferdi Kadioglu; Kokçu, Under, Ozcan, Çalhanoglu, Akturkoglu; Kenan Karaman.

Quantas vezes a Turquia já participou da Copa do Mundo?

A Seleção da Turquia já disputou a Copa do Mundo em duas oportunidades na história do futebol. A primeira classificação aconteceu em 1954, na Suíça. A campanha não foi boa e o elenco foi eliminado na fase de grupos.

Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, terminou em terceiro lugar, sendo esta a melhor campanha em uma Copa do Mundo da FIFA. Este ano, o grupo passou por Japão e Senegal, mas perdeu para o Brasil nas semifinais. Na disputa pelo bronze, ganhou da Coreia do Sul, anfitriã.

Na Eurocopa, por outro lado, a Turquia já participou de três edições, em 1996, 2000 e 2008.

Jogos desta sexta-feira nas eliminatórias

Além do confronto entre Letônia e Turquia, outros combates pela terceira rodada das Eliminatórias da Euro também vão acontecendo nesta sexta-feira.

Sexta-feira, 16 de junho:

Finlândia x Eslovênia - 13h

Malta x Inglaterra - 15h45

Letônia x Turquia - 15h45

Macedônia do Norte x Ucrânia - 15h45

Kosovo x Romênia - 15h45

Grécia x Irlanda - 15h45

Bielorrússia x Israel - 15h45

País de Gales x Armênia - 15h45

Dinamarca x Irlada do Norte - 15h45

Andorra x Suíça - 15h45

Gibraltar x França - 15h45

San Marino x Cazaquistão - 15h45

