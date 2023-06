Onde assistir os próximos jogos da Data Fifa em 2023 por continente

A temporada de futebol na Europa acabou, mas as competições na América do Sul e Norte continuam em todo o vapor. No mês de junho, a Data FIFA paralisa todos os campeonatos para a realização de amistosos entre seleções, Eliminatórias e torneios que valem título. Confira onde assistis os jogos e como funciona o calendário,

Como assistir os jogos da Data Fifa em junho de 2023

No calendário do futebol, o mês de junho é a época em que seleções ao redor do mundo entram em campo para disputarem amistosos entre si, confrontos das Eliminatórias e até competições importantes. Este período, que dura de uma até duas semanas, é chamado de Data FIFA.

Quando a Data FIFA acontece, todos os outros campeonatos precisam param. Esta é uma imposição da entidade máxima do futebol para evitar que times sejam prejudicados por terem seus jogadores retirados do elenco para servirem a seleção do país natal.

Em cada um dos continentes, as seleções cumprem a agenda imposta pela sua federação. Isto é, a CBF, responsável pela Seleção Brasileira, marca amistosos durante este período. A AFA, da Argentina, faz o mesmo, assim como a UEFA, na Europa.

Mas como assistir os jogos da Data FIFA no mês de junho? Fique por dentro do guia completo.

Onde assistir os amistosos de seleções da América do Sul | Data Fifa

No mês de junho, as seleções da América do Sul jogam amistosos. Os compromissos oficiais como as Eliminatórias e a Copa América só começam no ano que vem, por isso cada um dos elencos terá a oportunidade de testar os seus jogadores e as melhores escalações.

As seleções da América do Sul são Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela.

TV aberta:

os amistosos do Brasil são transmitidos com exclusividade pela Globo. A emissora exibirá os jogos contra Guiné e Senegal em 17 e 20 de junho ao vivo e de graça com a narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thais Matos e Junior.

Nenhuma outra seleção da América do Sul tem o seu jogo na TV aberta.

TV paga:

o canal pago SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, possui os direitos de transmissão dos amistoso de todas as seleções sul-americanas. Isso significa que, de acordo com o calendário da emissora, é possível ver Uruguai e Brasil no canal.

A Argentina é a única exceção, já que a emissora não comprou os direitos.

Online:

para assistir a retransmissão de ambos os canais é só sintonizar o GloboPlay. A opção só está disponível para assinantes no site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Eliminatórias e amistoso de seleções da Europa

As seleções da Europa jogam amistosos, disputam a decisão da Liga das Nações e as Eliminatórias da Eurocopa. O calendário do continente é bastante diferente dos outros países no mês de junho durante a Data FIFA.

As seleções da França, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, República Tcheca, Eslovênia, Noruega, Turquia, Suíça, Suécia, País de Gales e todos os representantes dos países entrarão em campo por duas semanas.

Mas como assistir os jogos no Brasil?

TV aberta:

nenhuma emissora da TV aberta no Brasil transmite os amistosos, Liga das Nações e as Eliminatórias da Eurocopa no mês de junho.

TV paga:

os canais pagos SporTV e ESPN, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, transmitem ao vivo os amistosos das seleções europeias, as semifinais e a final da Liga das Nações e as rodadas das Eliminatórias da Eurocopa.

Verifique a programação no site oficial de cada emissora e as informações disponíveis no DCI.

Online:

para acompanhar as transmissões dos jogos entre seleções da Data FIFA o torcedor deve sintonizar o Star Plus ou GloboPlay, serviço de streaming pago. Só quem é assinante pode acompanhar os canais SporTV e ESPN em ambas as plataformas.

Jogos das seleções da América do Norte, Central e Caribe | Data Fifa

As seleções da CONCACAF, entidade responsável pelo futebol da América do Norte, Central e Caribe, disputam em junho a Liga das Nações e a Copa Ouro, entre as duas semanas.

As semifinais da Liga das Nações estão agendadas para 15, enquanto a final e a disputa pelo terceiro lugar vai ser no domingo, 18 de junho. As seleções que jogam na CONCACAF vão de Estados Unidos, México, Canadá, Guiana, Panamá até Guatemala e Curaçao.

TV aberta:

nenhum canal da TV aberta no Brasil exibe os confrontos das seleções da CONCACAF.

TV paga:

os canais ESPN, em operadoras por assinatura em todo o território nacional, disponibilizam a transmissão dos dois torneios da CONCACAF no mês de junho. Mas lembre-se que é necessário verificar a programação da emissora para saber quais jogos serão exibidos ao vivo.

Online:

para quem curte acompanhar online, é só sintonizar o Star Plus.

Onde assistir os amistosos de seleções da Ásia

As seleções da Ásia, como Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão e Vietnã, não possuem transmissão na TV aberta no Brasil ou canais da TV paga, muito menos em serviço de streaming.

Porém, se a seleção asiática enfrentar o Peru ou Alemanha, por exemplo, aí existe a possibilidade do confronto ser transmitido entre o SporTV e a ESPN, canais pagos em todo o Brasil.

A única maneira de acompanhar os amistosos das seleções asiáticas é através das redes sociais de cada seleção, por exemplo, é necessário entrar na conta da Coreia do Sul no Twitter ou Instagram. Lembre-se que apenas lances em tempo real são postados.

Onde assistir os amistosos de seleções da África

As seleções do continente africano, como Egito, Senegal, Angola, Zâmbia, Tunísia, Marrocos e Ruanda disputam no mês de junho amistosos contra outras equipes e as Eliminatórias da Copa Africana das Nações.

No Brasil, nenhuma emissora da TV aberta ou fechada exibe os confrontos. Isso porque não possuem os direitos de transmissão do torneio, já que não tem grande popularidade no Brasil. O mesmo acontece no streaming.

Porém, caso alguma das seleções africanas joguem contra grandes times da Europa, Concacaf ou América do Sul, como é o caso de Brasil e Senegal no dia 20 de junho, aí os confrontos serão transmitidos no país.

Caso não tenha transmissão, dá para acompanhar em tempo real no perfil das seleções da África no Twitter, Instagram ou Facebook. Mas são apenas textos dos lances e imagens da partida.

Onde assistir os amistosos de seleções da Oceania | Data Fifa

As seleções da Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Ilhas Cook, Vanuatu, Taiti, Papua Nova Guiné, Fiji e Nova Caledônia estão incluídas na Oceania. Mas para a infelicidade dos torcedores que gostam de ver todos os detalhes dos amistosos, as equipes não tem transmissão no Brasil.

Porém, se as seleções da Oceania enfrentarem grandes equipes, como é o caso da Suécia e Nova Zelândia na sexta-feira, 16 de junho, aí é provável que o torcedor acompanhe nos canais ESPN ou SporTV, de acordo com a programação das emissoras.

Caso contrário, só é possível acompanhar o tempo real da partida com as mensagens publicadas nas redes sociais de cada seleção da Oceania.

