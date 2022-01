Onde assistir Linense x Atlético-MG hoje na Copinha e horário – 08/01

A bola vai rolar entre Linense e Atlético-MG neste sábado, 08/01, às 16h30 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira rodada do grupo 4 na Copinha jogando no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. Com transmissão ao vivo do jogo do Atlético-MG na Copinha, saiba onde assistir na TV e online hoje.

Onde assistir Linense e Atlético-MG hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo neste sábado.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, cidade de Lins

Árbitro: Jefferson Silvestrini

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Em segundo lugar no grupo 4 da Copinha com 4 pontos, o Linense busca a vitória neste sábado para terminar a fase de grupos em primeiro lugar e, quem sabe assim, ter a vantagem na próxima fase da edição em busca de alcançar o seu primeiro título. O time venceu um jogo e perdeu o outro.

Enquanto isso, o Atlético-MG, já classificado para a segunda fase da Copinha, busca o resultado positivo em seu favor no confronto de hoje somente para confirmar a sua classificação na liderança, já que pode ter a vantagem para si na próxima rodada. Por fim, ganhou os dois duelos, contabilizando 6 pontos.

Escalações de Linense x Atlético-MG:

Linense: Henrique; Luís Vinícius, Tiago Gonçalves, Deivid; Marcio, Paulo Henrique, Patrique, Nicolas de Moraes, Igor Souza; Guilherme, Luis Henrique

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Cauê, Léo Simoni; Daniel Borges, Luis Fernando, Vitinho, Rubens, Thomas; Kaian Ferreira, Diego Costa

