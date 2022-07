Onde assistir Liverpool x Manchester United hoje ao vivo na TV (12/7)

Para matar a saudade do futebol inglês, descubra onde assistir Liverpool x Manchester United! Nesta terça-feira, 12 de julho, as equipes se enfrentam em amistoso internacional no Rajamangala National Stadium, em Bangkok, na Tailândia, durante a agenda da pré-temporada. Como forma de preparação, o duelo promete bom futebol ao público.

Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo pela televisão e online.

Onde assistir Liverpool x Manchester United hoje?

O canal da ESPN e o Star + transmitem o jogo do Liverpool x Manchester United hoje, a partir da 10h (Horário de Brasília), em confronto amistoso nesta terça-feira.

Sem transmissão pela televisão aberta, o único meio de acompanhar o jogo de hoje vai ser através do canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil o amistoso inglês nesta terça-feira.

Para ver online, aí o serviço de streaming Star + disponibiliza a retransmissão das imagens pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV.

LIVERPOOL

Na temporada passada, o Liverpool brigou até a última rodada com o Manchester City pelo título do Campeonato Inglês. Com a diferença de apenas um ponto, o elenco de Guardiola levou a melhor e o grupo comandado por Klopp terminou em segundo lugar, com 92 pontos.

Agora, na pré-temporada em 2022, o Liverpool começa a jornada de amistoso. Serão cinco partidas no mês de julho, começando com o confronto desta terça-feira na Ásia.

Salah e Roberto Firmino estarão com o elenco. Já Mané, astro do clube, se transferiu para o Bayern de Munique na última temporada.

MANCHESTER UNITED:

O Manchester United deixou a desejar na temporada passada. Mesmo com a presença de Cristiano Ronaldo, o grupo terminou em 6º lugar no Campeonato Inglês com 58 pontos. Sem a vaga na Champions, o elenco ficou classificado apenas para a fase de grupos da Liga Europa.

Com a decepção, o astro português mostrou insatisfação e, por isso, não estará presente com o elenco nos jogos amistosos de julho.

De Gea, Rashford e Bruno Fernandes devem estar presentes. Além disso, os confrontos marcam a estreia do treinador Erik ten Hag no comando do Manchester United.

Agenda de amistosos de Liverpool e Manchester United

Antes da temporada realmente começar, as equipes de Liverpool e Manchester United tem uma agenda de amistosos a cumprir. Estes jogos são marcados pelo próprios clubes como forma de preparação até o Campeonato Inglês e os torneios internacionais, como é o caso dos Reds.

Agora, eles entram em campo para disputarem contra rivais do seu país e até de outros continentes. Confira a agenda dos amistosos de cada um dos times para ficar de olho.

LIVERPOOL:

Liverpool x Manchester United – Hoje às 10h

Crystal Palace x Liverpool – Sexta-feira, 15/07 às 09h35

RB Bragantino x Liverpool – Quinta-feira, 21/07 às 14h15

Liverpool x RB Salzburg – Quarta-feira, 27/07 às 15h

RC Strasbourg x Liverpool – Domingo, 31/07 às 15h30

MANCHESTER UNITED:

Manchester United x Liverpool – Hoje às 10h

Melbourne Victory x Manchester United – Sexta-feira, 15/07 às 07h

Manchester United x Crystal Palace – Terça-feira, 19/07 às 07h10

Manchester United x Aston Villa – Sábado, 23/07 às 06h45

Manchester United x Atlético de Madrid – Sábado, 30/07 às 08h45

