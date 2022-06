Onde assistir Macedônia do Norte x Geórgia e horário hoje (09/06)

Equipes disputam a liderança do grupo quatro na liga C da competição internacional

Disputando a liderança na terceira divisão da Liga das Nações, as seleções de Macedônia do Norte e Geórgia entram em campo nesta quinta, 9 de junho, pela terceira rodada. Jogando na Tose Proeski Arena, em Escópia, a bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir Macedônia do Norte x Geórgia hoje.

Onde assistir Macedônia do Norte x Geórgia hoje ao vivo?

O jogo entre Macedônia do Norte e Geórgia hoje na Liga das Nações vai ser transmitido ao vivo no Canais Globo e Globo Play.

Sem exibição pela TV, o confronto desta quinta-feira tem transmissão apenas das plataformas online da Globo em seus sites e aplicativos.

Pelo Canais Globo (www.canaisglobo.globo.com), o portal transmite o jogo sem narração e de graça aos assinantes, além do Globo Play, pelo site (www.globoplay.globo.com) ou também em seu aplicativo e também no streaming.

Informações do jogo da Macedônia do Norte x Geórgia hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Tose Proeski Arena, em Escópia, na Macedônia do Norte

Arbitragem: Roi Reinshreiber

Onde assistir: Globo Play e Canais Globo

Macedônia do Norte e Geórgia na Liga das Nações

Com uma vitória e um empate, a Macedônia do Norte entra em campo para contabilizar os três pontos em seu favor e brigar pela liderança do grupo quatro na liga C. O elenco fez história depois de eliminar a Itália na repescagem da Europa para a Copa, mas acabou ficando fora do torneio ao perder para Portugal.

Do outro lado, a Geórgia é a líder do grupo com 6 pontos, depois de vencer os dois confrontos que disputou até aqui, além de marcar nove gols e sofrer apenas dois. Mesmo fora de casa, o elenco promete dar trabalho aos anfitriões, com o plantel de jogadores completo.

Escalação de Macedônia do Norte: Illiev; Alioski, Musliu, Serafimov, Todoroski; Spirovski, Trajkowski, Bardhi, Nikolov, Elmas; Ristovski. Técnico: Blagoja Milevski

Escalação da Geórgia: Loria; Kvervella, Kashia, Khocholava; Azarovi, Aburjania, Kvekeskiri, Kakabadze; Kvaratskheila, Davitashvilli e Zivzivadze. Técnico: Willy Sagnol

Palpite Macedônia do Norte x Geórgia

Este talvez seja um dos mais equilibrados jogos entre as divisões inferiores pela terceira rodada. Ambas as seleções jogam pela liderança e, por esse motivo, prometem entrar em campo com toda a confiança necessária.

A seleção da Macedônia do Norte joga em casa e, por isso, tem uma pequena vantagem contra os adversários que é contar com o apoio da torcida. Porém, a Geórgia já marcou 9 gols até aqui, o que mostra um ataque arrasador nos embates.

O último confronto entre as equipes aconteceu em 12 de novembro de 2020, pelas Eliminatórias da Eurocopa entre os playoffs.

O resultado de 1 x 0 para a equipe da Macedônia levou o time a disputar a fase final. O gol foi de Pandev.