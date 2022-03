Onde assistir Maringá x Coritiba ao vivo hoje e horário da final (30/03)

Maringá e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h (Horário de Brasília), no jogo de ida pela final do Campeonato Paranaense de 2022, no Estádio Willie Davids, em Maringá. Quem vencer garante a vantagem no duelo. Dessa maneira, confira os detalhes e onde assistir Maringá x Coritiba.

O elenco do Maringá vem de vitória diante do Operário, enquanto o Coxa venceu o Athletico Paranaense.

Onde assistir Maringá x Coritiba ao vivo

A partida entre Maringá e Coritiba hoje vai ser transmitida no TV Coxa Prime e TV NSports, a partir das 20h, no horário de Brasília.

O clube disponibiliza o pay-per-view com transmissão oficial no site (www.tvcoxaprime.com.br) por R$58 ou 4x de R$14,50 para sócios, e R$98 ou 4x de R$24,50 para torcedores, com acesso em todos os jogos.

Já a plataforma da TV NSports também vai passar o jogo de hoje para assinantes, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalação de Maringá e Coritiba

Escalação do Maringá: Dheimison, Marco Vinícius, Roanld, Gustavo, Raphinha, Parrudo, Matheus, Guilherme Castro, Mirandinha, Felipe Saraiva e Alemão

Escalação do Coritiba: Muralha, Warley, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Andrey, Bernardo, Thonny Anderson, Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho

O elenco do Maringá teve um longo caminho para chegar até a final do Campeonato Paranaense. Na primeira fase, o grupo terminou em quarto lugar com 19 pontos depois de vencer seis partidas, empatar uma e perder quatro delas em campo. Nas quartas de final, superou o FC Cascavel e, depois, o Operário nos pênaltis. Agora, espera contar com a força da torcida para sair na frente do placar.

Do outro lado, o Coritiba também percorreu um longo caminho até aqui. Na primeira fase, terminou em segundo lugar com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Daí, nas quartas, venceu o Cianorte e, por fim, bateu o seu grande rival Athletico na semifinal. Tem o favoritismo ao seu lado na final, mas ainda assim deve permanecer atento ao seu adversário em todos os momentos.

Maringá x Coritiba último jogo

O último encontro de Maringá e Coritiba foi em 6 de março de 2022, pela primeira fase do Campeonato Paranaense na temporada atual. Com 3 a 1, o elenco do Coxa venceu com gols de Cástan, Andrey e Henrique, enquanto Raphinha descontou.

23/03/2021 – Maringá 0 x 1 Coritiba – Campeonato Paranaense

23/01/2019 – Coritiba 1 x 1 Maringá – Campeonato Paranaense

04/03/2018 – Coritiba 0 x 3 Maringá – Campeonato Paranaense

Assista ao vídeo e veja como foi o último jogo.

Quem ganhou mais vezes o Campeonato Paranaense?

O Coritiba é o time que mais ganhou títulos no Campeonato Paranaense, contabilizando 38 em toda a história. O primeiro troféu aconteceu em 1916, enquanto o último foi conquistado em 2017.

Em segundo lugar, o Athletico Paranaense contabiliza 26 taças. Confira a seguir quais são os times que mais venceram o Campeonato Paranaense.

Coritiba – 38 títulos

Athletico Paranaense – 26 títulos

Ferroviário – 8 títulos

Paraná e Britânia – 7 títulos

Londrina – 5 títulos

Grêmio Maringá e Palestra Itália – 3 títulos

Pinheiros – 2 títulos

Operário, Colorado, Internacional, Paranavaí, América, Monte Alegre, Comercial, Água Verde, Cascavel e Iraty – 1 título

