Onde assistir Milan x Atalanta ao vivo na TV e horário (15/05)

Enquanto o Milan briga pelo título do Campeonato Italiano, a Atalanta disputa as últimas vagas para torneios internacionais da próxima temporada

Disputando o título do Campeonato Italiano na temporada, o Milan recebe a Atalanta na tarde deste domingo (15/05), a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a penúltima. Confira todas as informações de onde assistir Milan x Atalanta ao vivo.

Onde assistir Milan x Atalanta ao vivo hoje?

O jogo do Milan e Atalanta hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 13h, horário de Brasília.

Pela televisão, o torcedor pode acompanhar o clássico italiano neste domingo pelo canal ESPN, disponível no catálogo de operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney também por assinatura. Para tornar-se membro, visite o site (www.starplus.com) e escolha o pacote que desejar.

A plataforma está disponível nos aplicativos para celular, tablets, computador e até mesmo para a smart TV.

Informação de Milan x Atalanta hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão,

Onde assistir: ESPN e Star+

Escalações de Milan x Atalanta:

Os anfitriões não possuem novas baixas.

Escalação do Milan: Maignan; Hernández, Tomori, Kalulu, Calabria; Sandro Tonali, Kessie, Rafa Leão; Krunic, Saelemaekers e Giroud (Ibrahimovic). Técnico: Stefano Pioli

Do outro lago, Gasperini segue sem Pezzella e Rafael Tolói.

Escalação da Atalanta: Musso; Djimsiti, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovsky e Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini

Milan e Atalanta no Campeonato Italiano

Favorito ao título na temporada, o Milan entra em campo neste domingo pronto para vencer. O técnico Stefano Pioli garante força total para ficar ainda mais próximo de colocar as mãos na taça do Campeonato Italiano. Em primeiro lugar, o elenco tem 80 pontos, com dois de vantagem ao time da Inter de Milão, que também joga hoje. Se o Milan perder e o adversário vencer, aí deverá resolver na última rodada.

Do outro lado, a Atalanta ainda busca uma vaga em campeonatos internacionais para a próxima temporada. Em 8º lugar com 59 pontos, a equipe tem o mesmo número de pontos que a Roma, mas também tem chances de ir até a Liga Europa já que a diferença com a Lazio é de três pontos.

Retrospecto de Milan x Atalanta

A última vez que as equipes do Milan e Atalanta se enfrentaram foi em 03 de outubro de 2021, na temporada atual, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano.

Pelo resultado final de 3 x 2, o time do Milan levou a melhor com gols de Calabria, Sandro Tonali e Rafa Leão. Para o time adversário, Zapata e Pasalic descontaram.

Assista no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.