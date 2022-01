Onde assistir Milan x Roma hoje: canal, horário e escalações - 06/01

Em partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Milan x Roma se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 14h30 (Horário de Brasília) no Estádio San Siro. Com transmissão do jogo da Milan e Roma ao vivo, confira onde assistir hoje.

Onde assistir ao jogo da Milan x Roma hoje: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Siro, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 42 pontos, o Milan aparece em uma disputa incansável pela liderança do Campeonato Italiano. Depois de bater na trave no ano passado e perder para o seu maior rival, o elenco espera retomar o bom desempenho e, quem sabe assim, tomar a liderança. Por fim, contabiliza treze vitórias, três empates e três derrotas.

Enquanto isso, a Roma contabiliza 32 pontos em 6º lugar na tabela com dez jogos vencidos, dois empates e sete perdidos na temporada. Por isso, se quiser subir ainda mais em busca de uma melhor colocação e quem sabe brigar também pelo título, tem que ganhar o jogo de hoje de qualquer maneira.

Escalações do jogo de hoje:

Em nota oficial, o Milan divulgou que três jogadores, sem identificar nomes, testarem positivo para Covid-19, o que indica o time desfalcado.

Já o técnico José Mourinho aparece sem Spinazzola, ainda em recuperação.

Milan: Maignan; Romagnoli, Hernández, Florenzi, Tomori; Tonali, Bakayoko, Díaz; Rafa Leão, Saelemaekers; Ibrahimovic

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Viña, Veterout, Cristante; Zaniolo, Abraham

Leia também:

Australian Open: quando começa o primeiro Grand Slam de 2022