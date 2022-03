Onde assistir Náutico x Sergipe, horário e escalações ao vivo (06/03/2022)

Náutico e Sergipe se enfrentam hoje, a partir das 18h30 pela sétima rodada da Copa do Nordeste. No Estádio dos Aflitos, em Recife, a partida vai contar com transmissão somente no pay-per-view por assinatura. Saiba todos os detalhes de onde assistir Náutico x Sergipe hoje ao vivo.

Onde assistir Náutico x Sergipe

A partida entre Náutico x Sergipe hoje, 6 de março de 2022, vai passar no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 18h30, horário de Brasília, na Copa do Nordeste.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Náutico x Sergipe hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Onde assistir jogo de hoje: PPV do Nordeste FC

Últimos jogos Náutico x Sergipe

22/01/2019 – Sergipe 0 x 2 Náutico – Copa do Nordeste

09/04/2014 – Náutico 1 x 0 Sergipe – Copa do Brasil

12/03/2014 – Sergipe 1 x 0 Náutico – Copa do Brasil

Relembre um dos últimos jogos entre Náutico e Sergipe.

Escalações de Náutico e Sergipe

Náutico: Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga, Luan; Rhaldney, Richard Franco, Jean Carlos; Ewandro, Robinho, Juninho

O Náutico entra em campo neste domingo 100% determinado a contar com a força de sua torcida e, dessa maneira, melhor a sua posição na Copa do Nordeste. Na penúltima rodada, o elenco aparece em sexto lugar no grupo B com 8 pontos, ou seja, venceu somente duas partidas, empatou também duas e perdeu duas em oito jogos disputados na competição. Agora, se quiser lutar pela vaga na próxima fase, tem que dar o seu melhor e faturar o triunfo.

Enquanto isso, o Sergipe aparece em uma situação ainda mais complicada. Sem vencer na Copa do Nordeste até a penúltima rodada, o time já está praticamente desclassificado, uma vez que aparece na lanterna do grupo A com 1 ponto, ou seja, só tem um empate e cinco derrotas, mesmo com jogos a menos. Mesmo assim, espera levar os três pontos para casa.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

A sétima rodada da Copa do Nordeste transmite quatro partidas neste domingo

Floresta x Atlético Alagoinhas – 15h

Botaofogo-PB x Campinense – 16h

Náutico x Sergipe – 18h30

Sousa x Globo – 18h30

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste