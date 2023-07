Copa do Mundo Feminina Nigéria x Canadá: onde assistir hoje (20/07)

Nigéria e Canadá estreiam na Copa do Mundo de futebol feminino nesta quinta-feira, 20 de julho, pela primeira rodada do grupo B na primeira fase. A bola vai rolar às 23h30, horário de Brasília, no Estádio Melbourne Rectangular. Saiba como assistir e todos os detalhes da transmissão no texto.

Também estão no grupo B as seleções de Austrália e Irlanda.

Quem vai transmitir Nigéria x Canadá hoje ao vivo

O torcedor pode assistir a partida entre Nigéria x Canadá na Copa do Mundo Feminina no Sportv e CazéTV no Youtube nesta quinta-feira ao vivo.

Com narração de Natália Lara e comentários de Alline Calandrini e Ledio Carmona, o canal esportivo exibe a disputa do Mundial para todos os estados do país. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão da emissora em tempo real com imagens na própria plataforma.

Para acompanhar de graça é só sintonizar o CazéTV no Youtube. Dá para assistir no computado ou aplicativo para celular, tablet ou smartv. Também é possível ver no FIFA+, aplicativo gratuito em todo o Brasil.

Horário: 23h30

Local: Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Arbitragem: Lina Lehtovaara

Onde assistir Nigéria x Canadá na Copa do Mundo: Sportv, Globoplay, CazéTV e FIFA+

Saiba quem são as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina

Prévia de Nigéria x Canadá

As seleções de Canadá e Nigéria se enfrentam pela primeira vez na história do futebol feminino. Ambas foram sorteadas no grupo mais difícil da Copa do Mundo e, por isso, sabem que cada erro será cobrado.

O Canadá ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O time é favorito na briga pela liderança do grupo ao lado da Austrália, tendo ainda mais pressão para ganhar os três jogos e, dessa maneira, não escorregar contra nenhum adversário. Para a primeira rodada da Copa do Mundo Feminina, as seleções vão escalar as melhores jogadoras do elenco. Para o Canadá, Sophie Schmidt e Jessie Fleming ficaram de fora do treinamento durante a semana, mas o treinador garantiu que não há dúvidas.

O time da Nigéria busca surpreender. O elenco também está cotado como favorito na fase de grupos, mas precisa driblar algumas distrações em campo. Com o elenco completo e sem preocupações com lesões, o treinador Randy Waldrum está confiante em chegar às oitavas de final pela segunda edição seguida

Nigéria: Nnadozie; Michelle Alozie, Ohale, Onome Ebi, Plumptre; Ucheibe, Ayinde, Onyi; Ajibade, Oshoala e Francisca Ordega (Técnico: Randy Waldrum).

Canadá: Kailen Sheridan; Riviere, Buchanan, Vanessa Giles, Chapman; Fleming, Julia Grosso, Ashley Lawrence; Christine Sinclair, Prince e Jordyn Huitema (Técnico: Bev Priestman).

Como funciona a fase de grupos da Copa Feminina de futebol?

Pela primeira vez na história, trinta e duas seleções jogam a fase de grupos da Copa do Mundo de futebol feminino da FIFA. Cada uma das equipes carimbou o seu passaporte através das Eliminatórias do seu continente, enquanto três garantiram a vaga na repescagem mundial.

O sorteio da FIFA dividiu as seleções em oito grupos de quatro cada, mantendo o formato do masculino. Elas se enfrentarão por três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois times. Ao fim da terceira e última rodada, os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Na contramão, os dois últimos do grupo são eliminados.

Leia também:

Que dia o Brasil vai jogar