Onde assistir Noruega x Eslovênia ao vivo e horário da Liga das Nações

Com Haaland em campo, time norueguês promete brigar pela liderança do grupo na liga B da competição

Pela terceira rodada da Liga das Nações, as seleções de Noruega e Eslovênia disputam nesta quinta-feira, 9 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Com grandes estrelas em campo, o palco do confronto será o Estádio Ullevaal, em Oslo. Confira a seguir todas as informações de onde assistir Noruega x Eslovênia hoje ao vivo.

Onde assistir Noruega x Eslovênia hoje?

O jogo entre Noruega x Eslovênia hoje na Liga das Nações será transmitido na ESPN 4 e Star +.

Com exclusividade na TV Paga, o canal da ESPN é quem exibe todo o confronto desta quinta-feira, pela rodada da Liga das Nações. A emissora está disponível aos assinantes para todo o país.

O torcedor também pode optar por assistir no Star +, serviço de streaming, acessível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo de Noruega x Eslovênia hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega

Arbitragem: Fabio Verissimo

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Noruega e Eslovênia na Liga das Nações

A Noruega vem embalada depois de vencer a Suécia no clássico nórdico pela última rodada da Liga das Nações. Ocupando a liderança do grupo quatro pela Liga B com 6 pontos, o elenco de Erling Haaland promete explorar o seu melhor em campo para se manter 100% na competição.

Do outro lado, a Eslovênia ainda não venceu no torneio da UEFA, tendo que ocupar a lanterna do grupo sem pontos marcados. Por esse motivo, a seleção promete se esforçar ao máximo mesmo diante da favorita deste duelo na quinta-feira.

Escalação da Noruega: Nyland; Meling, Oestigaard, Strandberg, Pedersen; Odegaard, Berge, Thorsby; Elyounoussi, Haaland e Sorloth. Técnico: Ståle Solbakken

Escalação da Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Mevjla, Bijol, Blazic, Stojanovic; Kurtic, Stankovic, Lovric; Sesko e Zajc. Técnico: Matjaz Kek

Palpites de Noruega x Eslovênia

O duelo desta quinta-feira tem a Noruega como a grande favorita até a vitória. Haaland e companhia devem marcar muitos gols em cima da adversária que não tem contado bons resultados.

Além disso, o elenco norueguês ainda vai contar com o fato da torcida estar presente com força em casa.

A última vez que as seleções da Noruega e Eslovênia se enfrentaram foi em 16 de novembro de 2018, em partida válida pela primeira fase da Liga das Nações pela liga C.

O resultado não foi satisfatório para ambas as equipes, já que o empate em 1 x 1 garantiu apenas um ponto para cada lado. Os gols foram de Verbic e Johsen.