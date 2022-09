Onde assistir Noruega x Sérvia ao vivo hoje: horário e escalações (27/09)

Em confronto direto pela liderança do grupo, Noruega e Sérvia disputam pelo acesso até a elite da Liga das Nações, nesta terça-feira, 27 de setembro, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Ullevaal Stadion, pela sexta e última rodada. Saiba onde assistir Noruega x Sérvia ao vivo hoje e todas as informações no texto a seguir.

Onde assistir Noruega x Sérvia ao vivo hoje

O confronto entre Noruega e Sérvia hoje terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada a partir das 15h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Pode comemorar torcedor, porque o clássico de seleções vai passar na TV! Basta sintonizar o canal da ESPN, disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, para acompanhar todos os lances da disputa pelo acesso na Liga das Nações.

Outra opção é assistir através do Star +, plataforma de streaming, disponível tanto pelo aplicativo do celular como no tablet, computador ou smart TV. Para tornar-se membro basta acessar www.starplus.com e optar pelo pacote por preços de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

NORUEGA X SÉRVIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega

Onde assistir Noruega x Sérvia ao vivo hoje: ESPN e Star +

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz

Árbitro de vídeo: Alejandro Hernández

+Eleições 2022: quantos deputados estaduais serão eleitos por estado

Como chegam Noruega e Sérvia para o jogo de hoje?

Com 10 pontos na liderança do grupo D pela segunda divisão, a Noruega é a grande favorita a conquistar o acesso até a elite da Liga das Nações. Com vantagem no critério de desempate, já que venceu o jogo de ida, contabiliza três vitórias, um empate e uma derrota até aqui, por isso basta o empate para se classificar. Haaland, joia norueguesa, deve estar com a camisa titula nesta terça-feira.

Os noruegueses não poderão contar com Thorstvedt.

Provável escalação da Noruega: Nyland; Meling, Ostigard, Hanche-Olsen, Ryerson; Berge, Thorsby, Odegaard; Elyounoussi, Haaland e Sorloth.

Do outro lado, Vlahovic promete ser o destaque da partida para o lado da Sérvia. Com 10 pontos, o elenco só tem a desvantagem no confronto direto, por isso o empate não basta para se classificar. Com a soma entre três vitórias, um empate e uma derrota, o grupo deve fazer de tudo para virar a mesa em seu favor e conquistar o acesso até a elite.

Milenkovic, Racic e Sergej Milinkovic-Savic cumprem suspensão.

Provável escalação da Sérvia: Milinkovic-Savic; Masovic, Mitrovic, Babic; Zivkovic, Tadic, Illic, Lukic, Kostic; Vlahovic e Mitrovic.

+Quantos gols Erling Haaland tem na carreira?

Primeiro jogo entre Noruega x Sérvia

A última partida entre Noruega e Sérvia foi realizada em 2 de junho de 2022, na temporada atual, pela primeira rodada da fase de grupos na Liga das Nações.

No Estádio Estrela Vermelha, em Beglrado, as seleções disputaram a rodada de estreia do torneio da UEFA. A equipe da casa foi superior no primeiro tempo, mas não conseguiu parar um dos melhores atacante do mundo hoje: Erling Halaand. O norueguês marcou aos 26 minutos.

No segundo tempo, o jogo ficou morno e não teve grandes emoções para ambos os lados. Com isso, o placar final garantiu-se em 1 x 0, com vitória da Noruega.

Confira como foi a primeira partida entre as seleções.



Jogos de hoje na última rodada da Liga das Nações

Além da disputa entre Noruega e Sérvia, outros oito jogos serão realizados nesta terça-feira, 27 de setembro, pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Vale a classificação para a semifinal aos times da primeira divisão, e o acesso e o rebaixamento as demais.

O destaque vai para o duelo entre Portugal e Espanha. Por isso, fique de olho e confira todos os jogos de hoje.

Ucrânia x Escócia – 15h45

Suíça x República Tcheca – 15h45

Suécia x Eslovênia – 15h45

Portugal x Espanha – 15h45

Irlanda x Armênia – 15h45

Noruega x Sérvia – 15h45

Greécia x Irlanda do Norte – 15h45

Kosovo x Chipre – 15h45

Albânia x Islândia – 15h45

Você sabia? Quantos títulos Lionel Messi tem na carreira?