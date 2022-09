Eleições 2022: quantos deputados estaduais serão eleitos por estado?

No Brasil, a quantidade de deputados estaduais eleitos varia de acordo com o tamanho de cada população eleitoral.

Segundo dados do site do Senado Federal, no total, quase 17 mil pessoas se candidataram para a vaga de deputado estadual, ou distrital no caso do Distrito Federal (DF), no Brasil. Desses, apenas a minoria será eleita, mas dos que conseguirem a eleição, quantos deputados estaduais serão eleitos por estado?

Os deputados estaduais, assim como os federais, são eleitos de maneiras diferentes dos cargos de presidente, senador e governador. A eleição dos últimos é feita por maioria dos votos, ou seja, os candidatos mais bem votados são eleitos. Já no caso dos deputados, o sistema de eleição é proporcional ao tamanho do eleitorado de cada estado.

Para saber como um deputado é eleito, são feitos dois cálculos. Primeiro, calcula-se o chamado quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do total de votos válidos do estado pela quantidade de vagas disponíveis para aquela federação. O quociente eleitoral indica quantos votos são necessários para adquirir uma cadeira na Câmara.

Exemplo: se o número de votos válidos for 500 e o número de vagas do estado for de 50, o quociente eleitoral será de 10. Ou seja, cada vaga “custaria” 10 votos.

Em seguida, calcula-se o quociente partidário, que vai indicar quantas cadeiras determinado partido tem direito. Para fazer a conta dividisse o número de votos de cada partido pelo quociente eleitoral do estado. Dessa forma, conclui-se a quantas cadeiras a sigla terá direito.

Número de votos no partido/quociente eleitoral = quociente partidário

Exemplo: se o partido receber 500 votos e o quociente eleitoral for 10, o quociente partidário será 50. Então, o partido tem direito a 10 cadeiras na Câmara. Portanto, os 10 candidatos mais votados desse partido seriam eleitos.

Cláusula de barreira individual

Como os candidatos são eleitos de acordo com o número de vagas de seu partido, muitos conseguem uma vaga mesmo com poucos votos. Então, em 2015 foi criada a cláusula de barreira individual que determina que cada candidato precisa conseguir, ao menos, 10% do quociente eleitoral para ser eleito.

A medida visa impedir que pessoas com número baixíssimo de votos fossem eleitas. A medida vigora nas eleições nacionais desde 2018. Confira um vídeo da Câmara Legislativa que explica como os deputados são eleitos:

Veja a lista completa de deputados estaduais em SP.

Saiba quantos deputados estaduais serão eleitos por estado

A quantidade de deputados estaduais eleitos varia de acordo com a população eleitoral de cada federação. Então, se o número de eleitores for maior, o número de vagas para o estado também será. A quantidade de deputados por estado no Brasil varia de 24 a 94. É feita uma conta para calcular a quantidade de deputados estaduais por federação. O cálculo tem como referência o número de deputados federais de cada UF. Ela pode ocorrer em dois casos.

Se o estado tiver até 12 deputados federais: se a UF tem até 12 deputados federais, basta multiplicar este número por 3 e o resultado será a quantidade de deputados estaduais. Por exemplo, o Acre tem 8 deputados federais, então, 12×3=24. O estado tem 24 deputados estaduais.

Se o estado tiver mais de 12 deputados federais: caso a UF tenha mais de 12 deputados federais, a conta será da seguinte forma: multiplica-se até 12 deputados por 3 e, depois, soma-se o restante dos deputados, contando a partir do 12°. Por exemplo, no estado do Pará existem 17 deputados federais. Portanto, a conta final seria 12×3+5=41.

Veja quantos deputados estaduais serão eleitos por estado:

Acre (AC) – 588.433 de eleitores

O Acre elege 24 deputados estaduais

Alagoas (AL) – 2.219.318 de eleitores

O estado do Alagoas elege 27 deputados estaduais

Amapá (AP) – 550.697 de eleitores

O Amapá elege 24 deputados estaduais.

Amazonas (AM) – 2.647.748 de eleitores

O estado elege 24 deputados estaduais.

Bahia (BA) – 11.291.528 de eleitores

A Bahia elege 63 deputados estaduais.

Ceará (CE) – 6.819.976 de eleitores

O Ceará tem direito a 46 deputados estaduais.

Distrito Federal (DF) – 2.203.054 de eleitores

O DF elege 24 deputados distritais.

Espírito Santo (ES) – 2.921.506 de eleitores

O estado elege 30 deputados estaduais.

Goiás (GO) – 4.870.354 de eleitores

Goiás elege 41 deputados estaduais.

Maranhão (MA) – 5.042.999 de eleitores

O Maranhão elege 42 deputados estaduais.

Mato Grosso (MT) – 2.469.414 de eleitores

O estado de Mato Grosso elege 24 deputados estaduais.

Mato Grosso do Sul (MS) – 1.996.510 de eleitores

O estado elege 24 deputados estaduais.

Minas Gerais (MG) – 16.290.870 de eleitores

Com o segundo maior eleitorado brasileiro, Minas elege 77 deputados estaduais.

Pará (PA) – 6.082.312 de eleitores

O Pará elege 17 deputados estaduais.

Paraíba (PB) – 3.091.684 de eleitores

A Paraíba elege 36 deputados estaduais.

Paraná (PR) – 8.475.632 de eleitores

O estado do sul elege 54 deputados estaduais.

Pernambuco (PE) – 7.018.098 de eleitores

Pernambuco elege 49 deputados estaduais.

Piauí (PI) – 2.573.810 de eleitores

Piauí elege 30 deputados estaduais.

Rio de Janeiro (RJ) – 12.827.296 de eleitores

O terceiro maior eleitorado do Brasil, Rio, elege 70 deputados estaduais.

Rio Grande do Norte (RN) – 2.554.727 de eleitores

O estado elege 24 deputados estaduais.

Rio Grande do Sul (RS) – 8.593.469 de eleitores

Com o maior eleitorado do Sul, o RS elege 55 deputados estaduais.

Rondônia (RO) – 1.230.987 de eleitores

Rondônia elege 24 deputados estaduais.

Roraima (RR) – 366.240 de eleitores

Roraima elege 24 deputados estaduais.

Santa Catarina (SC) 5.489.658 de eleitores

Menor colégio eleitoral do Sul, SC elege 40 deputados estaduais.

São Paulo (SP) – 34.667.793 de eleitores

Maior eleitorado do Brasil, o estado elege 94 deputados estaduais

Sergipe (SE) – 1.671.801 de eleitores

Sergipe elege 24 deputados estaduais

Tocantins (TO) – 1.094.003 de eleitores

Tocantins elege 24 deputados estaduais

Salário do deputado estadual

De acordo com a Constituição Federal, o salário dos deputados estaduais equivale a 75% da remuneração mensal dos deputados federais. Este valor é de R$ 25.322,25. O parlamentar também tem direito a auxílios remunerados, como:

Auxílio moradia: remuneração destinada a ajudar os deputados a manterem residência na capital de seu estado. O valor varia de acordo com cada federação, mas segundo levantamento do Politize, o auxílio varia em torno de R$ 2.800,00 a R$ 4.773,73.

Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap): quantia destinada aos gastos que o deputado tem para exercer sua função pública. As despesas podem ser de hospedagem, passagens, aluguel de veículos, telefone, combustível etc. De acordo com levantamento do Politize, esse valor é, em média, R$ 31,8 mil nas assembleias.

Verba de gabinete: remuneração destinada ao pagamento de assessores. Em média, R$ 81,9 mil é destinado à verba mensalmente.

Exercício de funções extras, em mesa diretora, comissões ou liderança partidária: o deputado recebe uma quantia a mais, por mês, se ele exercer ma

is funções, como ser membro de alguma comissão na Câmara. O valor varia de acordo com cada estado.