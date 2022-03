Onde assistir Nottingham Forest x Liverpool ao vivo e horário – 20/03

Neste domingo, Nottingham Forest e Liverpool se enfrentam pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, com início às 15h, horário de Brasília. No Nottingham Forest Football Club, a partida contará com transmissão somente online, A seguir, saiba os detalhes de onde assistir Nottingham Forest x Liverpool ao vivo.

O time do Nottingham venceu o QPR na última rodada da segunda divisão do futebol inglês, enquanto o Liverpool vem de vitória diante do Arsenal.

Onde assistir Nottingham Forest x Liverpool

O jogo entre Nottingham Forest e Liverpool vai ser transmitido ao vivo no streaming Star +, a partir das 15h, horário de Brasília.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações do jogo do Liverpool hoje

O elenco do Nottingham quer fazer história no confronto deste domingo. Se vencer, avança de maneira direta para a semifinal e pode ser um forte concorrente ao título da Copa da Inglaterra. Para chegar até aqui, precisou vencer Arsenal, Leicester e Huddersfield Town.

Provável Nottingham Forest: Samba, McKenna, Figueiredo, Worrall, Yates, Colback, Garner, Spence, Zinckernagel, Johnson e Davis

Do outro lado, o Liverpool entra em campo neste domingo depois de vencer o Arsenal no clássico pelo Campeonato Inglês, realizado durante a semana. Para chegar até aqui na Copa da Inglaterra, o grupo passou por Shrewsbury Town, Cardiff e Norwich. Favorito no jogo, Klopp deve misturar jogadores titulares e reservas.

Provável Liverpool: Alisson, Matip, Gomez, Konaté, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Minamino, Firmino e Diogo Jota

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo do Liverpool.

