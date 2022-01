Onde assistir Novorizontino x América-MG na Copinha 2022 hoje? – 16/01

Valendo vaga nas quartas da Copinha, o confronto entre Novorizontino x América-MG acontece neste domingo, 16/01, com a bola rolando a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães. O jogo da Copinha hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Novorizontino x América-MG?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 17h15 deste domingo (horário de Brasília), 16 de janeiro de 2022, no Estádio Zezinho Magalhães, na cidade de Jaú, no estado de São Paulo.

Onde assistir Novorizontino x América-MG na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Surpresa do interior, o Grêmio Novorizontino passou em primeiro lugar na fase de grupos. Depois, na segunda fase, superou o Castanhal por 2 a 1 e, pela terceira, o Grêmio de Porto Alegre novamente pelo mesmo placar em campo. Agora, cotado como um dos favoritos a chegar entre as semis, o elenco de São Paulo vai colocar os melhores jogadores em campo neste domingo.

Enquanto isso, o América-MG também vem muito bem na Copinha este ano, mesmo que tenha se classificado em segundo lugar pelo grupo 11. Venceu o Athletico-PR na segunda fase por 3 a 1 nos pênaltis e novamente pelas penalidades o Falcon em 5 a 4.

Escalações de Novorizontino e América-MG:

Nennhuma das equipes tem baixas para o confronto deste domingo, o que possibilita que o confronto seja ainda mais acirrado em campo pela vaga da próxima fase.

Provável escalação de Novorizontino: João Vitor; Kaue Santos, André Junior, Diego Rodrigues; Gabriel Canal, David Benjamin, Rômulo; Claudinei, Bertuol, Cauã Santos, Kauã Vinicius

Provável escalação de América-MG: Cássio; Julio, Pedro Michanoski, Rodolfo Moisés, Kevyn, Jurandir; Kanté, Vinicius, Ighor Gabryel, Matheus Henrique; Adyson

