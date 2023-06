Onde assistir o jogo da Argentina hoje x Austrália em amistoso - 15/06

Com Lionel Messi em campo, a Seleção da Argentina enfrenta a Austrália nesta quinta-feira, 15/06, no Estádio Workers, na China. O jogo da Argentina hoje começa às 09h (horário de Brasília) e é válido como amistoso internacional na data FIFA do mês de junho.

Onde vai passar o jogo da Argentina hoje em amistoso

Para a tristeza do torcedor, o jogo da Argentina e Austrália não tem transmissão no Brasil. Nenhuma emissora de televisão ou serviço de streaming adquiriu os direitos de imagens do amistoso.

O torcedor pode acompanhar os lances através das redes sociais da Argentina no Twitter, Facebook ou Instagram, mas lembre-se que são apenas textos e fotografias da partida. Procure pelo perfil oficial da Seleção Argentina de futebol e fique ligado.

Horário: 09h, nove da manhã

Local: Estádio Workers, em Pequim, na China.

Onde assistir jogo da Argentina hoje: sem transmissão

Últimos jogos da Argentina

Invicta há oito jogos, a tricampeã do mundo vem de goleada contra Curaçao em 28 de março por 7 a 0, no Estádio Único Madre de Ciudades, na cidade argentina de Santiago del Estero.

Na Copa do Mundo, a equipe estreou com derrota para a Arábia Saudita, ganhou do México e da Polônia na fase de grupos. Depois, superou a Austrália nas oitavas de final, passou pela Holanda nas quartas e da Croácia na semifinal do chaveamento. Na final, superou a França, campeã do mundo à época.

Depois de levantar a taça no Catar, a Argentina enfrentou Panamá em março deste ano, vencendo por 2 a 0. Depois, veio o jogo contra Curaçao.

Do lado da Austrália, o time da Oceania disputou amistosos contra Equador, com vitória por 3 a 1, e derrota no segundo confronto por 2 a 1.

Confira os melhores momentos de Argentina e Curaçao.



Escalações de Argentina x Austrália

Ambas as seleções vão entrar em campo nesta quinta-feira com o elenco completo.

Argentina: Martínez; Molina, Cristian Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julian Álvarez e Di María.

Austrália: Ryan; Atkinson, Souttar, Rowles, King; McGree, Metcalfe, Hrustic, Leckie; McLaren e Borrello.

Qual é o próximo amistoso da Argentina em junho?

Depois de enfrentar a Austrália, os Hermanos seguem viagem para a cidade de Jacarta, onde enfrentarão a Indonésia em amistoso na próxima segunda-feira, 19 de junho.

A bola vai rolar entre as duas seleções às 09h30, horário de Brasília, no Estádio Gelora Bung Karno. Desde que levantaram o troféu da Copa do Mundo do Catar em dezembro do ano passado, os argentinos não perderam nenhum jogo. Em março enfrentaram Panamá e depois Curação.

Indonésia x Argentina (amistoso)

Segunda-feira, 19 de junho às 09h30

Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta, Indonésia

