Onde assistir o jogo da Bélgica hoje x Polônia, horário e escalação (08/06)

Buscando a sua primeira vitória na Liga das Nações, a Bélgica entra em campo nesta quarta-feira, 8 de junho, para enfrentar a Polônia, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo quatro. Jogando no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, descubra onde assistir o jogo da Bélgica hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo da Bélgica hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir o jogo da Bélgica hoje ao vivo? O torcedor pode curtir as emoções da Liga da Nações no canal SporTV, nesta quarta-feira.

Com transmissão exclusiva, o canal da TV paga exibe todos os lances do confronto nesta quarta-feira, disponível somente em operadoras por assinatura. Basta acompanhar pelo seu televisor e curtir.

Outra opção é o aplicativo do Globo Play, serviço de streaming, através da plataforma de celular, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Bélgica x Polônia ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, na Bélgica

Arbitragem: Ivan Kruzliak

Onde assistir: SporTV

Escalações de Bélgica x Polônia:

Denayer, Lukaku e Courtois, goleiro do Real Madrid, estão indisponíveis para o jogo de hoje.

Escalação da Bélgica: Mignolet; Theate, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; Trossard, Hazard e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez

Moder é o único desfalque dos jogadores poloneses.

Escalação da Polônia: Dragowski; Gumny, Bednarek, Glik, Puchacz; Krychowiak, Zurkowski, Kaminski, Zielinski; Szymanski e Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz

Bélgica e Polônia na Liga das Nações

Surpreendendo até mesmo os seus próprios torcedores, a Bélgica acabou derrotada pela Holanda na primeira rodada da Liga das Nações, realizada na semana passada. O elenco dos Red Devils marcou um gol, mas não foi o bastante após tomar quatro em campo. Ocupando a lanterna sem pontos, a Bélgica quer a vitória nesta quarta-feira para seguir vivo até a liderança e quem sabe disputar o título.

Do outro lado, a Polônia promete contar com Lewandowski para atingir a liderança do grupo quatro. A seleção polonesa estreou com vitória diante do País de Gales e, por esse motivo, está empatado com a Holanda na tabela de classificação. Agora, terá de descontar também o saldo de gols.

Jogos de hoje na Liga das Nações

Quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 8 de junho, durante o encerramento da segunda rodada da Liga das Nações.

Os confrontos acontecem pela Liga A, B, e até a C na competição, disputando os três pontos para buscarem a classificação até a divisão acima da sua. A seguir, confira os jogos de hoje na Liga das Nações.

Escócia x Armênia – 15h45

Irlanda x Ucrânia – 15h45

Bélgica x Polônia – 15h45

País de Gales x Holanda – 15h45

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida da Bélgica.