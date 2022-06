Onde assistir o jogo de Portugal x Suíça na Liga das Nações e horário

Equipe portuguesa ficou no empate com a Espanha na última rodada durante a Liga das Nações; partida neste domingo, 5 de junho, tem transmissão ao vivo

Tem Cristiano Ronaldo em campo hoje. Neste domingo, 5 de junho, a seleção de Portugal busca a primeira vitória na Liga das Nações diante da Suíça, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Liga A. Jogando no Estádio de Alvalade, em Lisboa, o confronto tem tarnsmissão ao vivo na televisão. Descubra onde assistir o jogo de Portugal hoje e como.

Onde assistir o jogo de Portugal hoje ao vivo?

O jogo de Portugal hoje na Liga das Nações pode ser assistido no canal SporTV.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todas as emoções do confronto da segunda rodada neste domingo, em todos os estados do Brasil. O torcedor deve verificar se possui o canal em sua programação e, caso contrário, deve entrar em contato com a sua operadora para obter.

Já o GloboPlay, serviço de streaming da emissora, transmite as imagens do confronto pela plataforma do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo Portugal x Suíça hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

Arbitragem: Orel Grinfeeld

Onde assistir: SporTV

Portugal e Suíça na Liga das Nações

Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal não teve a estreia que gostaria na Liga das Nações este ano. Isso porque o elenco ficou no empate com a Espanha logo na primeira rodada do grupo, com gol de Ricardo Jorge, em atuação regular do craque. A seleção vê a partida deste domingo como a oportunidade para dar a volta por cima e assumir a liderança.

Enquanto isso, a Suíça foi derrotada logo em sua estreia pela Liga das Nações jogando contra a República Tcheca fora de casa. Por isso, se quiser continuar brigando por uma vaga na próxima fase e consequentemente evitar o rebaixamento, deve vencer o jogo deste domingo, além de torcer por tropeço dos adversários pela rodada.

Retrospecto de Suíça x Portugal:

Portugal 3 x 1 Suíça (Liga das Nações 2018/19)

Portugal 2 x 0 Suíça (Eliminatórias Copa 2017)

Suíça 2 x 0 Portugal (Eliminatórias Copa 2017)

Escalações do jogo de Portugal x Suíça hoje:

Rúben Dias e José Sá são os principais desfalques dos portugueses.

Escalação de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; André Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo: Técnico: Fernando Santos

Os suíços não possuem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Escalação de Suíça: Sommer; Widmar, Elvedi, Schar, Rodríguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo e Okafor. Técnico: Murat Yakin

Portugal x Suíça palpite

A equipe de Portugal é a favorita no confronto deste domingo. Com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, o elenco português deve comandar uma vitória em cima dos suíços, além do fator casa do seu lado.

Na rodada passada, os portugueses empataram com a Espanha, um adversário forte. Entretanto, a Suíça também promete dar trabalho aos rivais, visto que conquistaram a classificação para a Copa do Mundo de primeira entre as Eliminatórias.