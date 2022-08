Onde assistir o jogo do Barcelona hoje na La Liga (21/08)

Buscando a primeira vitória no Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta o Real Sociedad neste domingo, 21 de agosto, jogando no Estádio Anoeta, a partir das 17h (horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo pela TV e também online, com transmissão para assinantes.

O Real Sociedad tem 3 pontos depois de vencer na estreia da competição, ocupando a 7ª posição da tabela. Já o Barça está em 10º lugar com apenas um após empatar na primeira rodada.

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Star +, a partir das 5 da tarde (horário de Brasília).

Seguindo a programação, a partida do Real Sociedad e Barcelona não vai passar na televisão. A escolha foi feita pela emissora que detém os direitos de transmissão do tornei-o na temporada. Por isso, a única maneira de acompanhar todas as emoções neste domingo é só pelo serviço de streaming.

O Star+, plataforma de streaming, só pode ser encontrada para assinantes. No site www.starplus.com, é possível encontrar diferentes pacotes entre valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90, com variadas atrações como filmes e séries.

Para quem já é assinante, basta acessar o aplicativo seja pelo celular, tablet ou smart TV. Se preferir, pode acompanhar também pelo computador.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje: Star +

Local: Estádio Anoeta

Prováveis escalações do Real Sociedad x Barcelona

Oyarzabal e Merquelanz não estão disponíveis para o confronto deste domingo.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Rico, Zubeldia, Elustrondo; Merino, Zubimendi, David Silva, Méndez; Kubo e Isak.

Sergio Busquets foi expulso na última rodada do Espanhol e por isso é o único desfalque do Barça. Até o início da paritda no domingo, o técnico Xavi não divulgou as faltas ou relacionados.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Eric García, Alba, Christensen, Araújo; Gavi, Pedri, Kessié; Raphinha, Dembele e Lewandowski.

Quais são os reforços do Barcelona para 2022?

Não há dúvidas de que o principal reforço do Barcelona para 2022 é Robert Lewandowski. Atacante de ponta, o polonês vem do Bayern de Munique após anos de conquistas na Alemanha e também na Europa, como a Champions e até o Mundial de Clubes da FIFA.

Outra grande contratação do Barcelona é o brasileiro Raphinha, ex-atleta do Leeds, na Inglaterra. O valor, segundo números do GE, foi 58 milhões na contratação.

Outras contratações do Barcelona são Koundé, Pablo Torre e Christensen. Mesmo após começar com empate diante do Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol e sem Lionel Messi, a temporada do Barcelona promete grandes emoções.

Próximos jogos:

REAL SOCIEDAD:

Elche x Real Sociedad – Sábado, 27/08 às 12h30 – Campeonato Espanhol

Real Sociedad x Atlético de Madrid – Sábado, 03/09 às 13h30 – Campeonato Espanhol

BARCELONA:

Barcelona x Manchester City – Quarta-feira, 27/08 às 16h30 – Amistoso

Barcelona x Real Valladolid – Domingo, 28/08 às 14h30 – Campeonato Espanhol

