Onde assistir o jogo do Barcelona x Mallorca ao vivo e horário (01/05)

Neste domingo, Barcelona e Mallorca se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, a partir das 16h (Horário de Brasília), na reta final da temporada de 2022. Para não perder nenhum lance do duelo de hoje, saiba onde assistir o jogo do Barcelona ao vivo.

Com o campeão já definido, o Barça de Xavi entra em campo somente para confirmar a classificação para a Champions no ano que vem. Do outro lado, os visitantes correm contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Barcelona ao vivo?

Onde assistir o jogo do Barcelona e Mallorca hoje ao vivo vai ser no Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

O serviço de streaming transmite com exclusividade o jogo do Campeonato Espanhol neste domingo, disponível para todos os usuários do Brasil com assinatura.

Para assinar a plataforma basta entrar no site oficial, encontrar o melhor plano para o seu bolso e curtir tudo o que o catálogo oferece, principalmente os jogos de futebol. Você pode acompanhar o Star + no computador, tablet, smart TV ou principalmente no celular.

Informações do jogo do Barcelona x Mallorca hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou

Onde assistir: Star +

Em terceiro lugar com 63 pontos, o Barcelona não tem mais chances de conquistar o título porque o Real Madrid foi decretado como o campeão da temporada. Por outro lado, o clube ainda precisa carimbar a sua participação na Champions do ano que vem e, neste domingo, espera conseguir os três pontos com o apoio da torcida.

Do outro lado, o Mallorca vem na 16ª posição com 32 pontos, ou seja, venceu oito partidas, empatou também oito e perdeu dezessete, correndo o risco de chegar até a zona de rebaixamento. Se não vencer o confronto neste domingo, então o clube deve esperar tropeços dos adversários.

+ Real Madrid é campeão espanhol 2022! Veja a conquista do título

Escalação do Barcelona x Mallorca:

Escalação do Barcelona: Ter Stegen, Araújo, Dani Alves, Eric García, Alba, Busquets, Gavi, De Jong, Aubameyang, Fernan Torres e Traoré

Escalação do Mallorca: Sergio Rico, Raillo, Valjent, Oliván, González, Baba, Sanchez, Maffeo, Prats, Sevilla e Rodríguez

Confira no vídeo como foi a preparação do Barcelona para o jogo de hoje.

