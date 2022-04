Onde assistir o jogo do Bayern de Munique de graça e horário 02/04

Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado, a partir das 10h30 (Horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Alemão de 2022, no Europa-Park Stadion, em Freiburg. Confira todas as informações da transmissão e onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje.

O Freiburg vem de empate diante do Greuther Furth, enquanto o Bayern venceu o Union Berlin.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje

O jogo entre Freiburg e Bayern de Munique hoje vai ser transmitido no OneFootball, a partir das 10h30, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming do OneFootball está disponível tanto no site (www.onefootball.com) como também pelo aplicativo para Android e iOS, transmitindo ao vivo e totalmente de graça nesta sexta-feira.

Além de acompanhar pelo computador, o torcedor pode optar por assistir o jogo através do aplicativo ou até mesmo tablets, dependendo da opção que escolher.

Provável escalação de Freiburg x Bayern de Munique

Escalação do Freiburg: Flekken, Kubler, Gulde, Schlotterbeck, Günter, Eggestein, Hofler, Sallai, Holer, Grifo e Demirovic

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller, Sane, Coman e Lewandowski

O Freiburg faz uma boa campanha no Campeonato Alemão. Em quinto lugar com 45 pontos, a equipe contabiliza doze vitórias, nove empates e seis derrotas, ou seja, tem a oportunidade de terminar a rodada entre as primeiras posições se vencer o seu confronto e os adversários Leverkusen e RB Leipzig perderem no fim de semana.

Do outro lado, o Bayern se mantém em primeiro lugar com 63 pontos com vinte vitórias, três empates e quatro derrotas na competição. Por isso, se vencer o jogo deste sábado, consegue aumentar ainda mais a vantagem diante do segundo colocado, o Dortmund, indo para nove pontos de diferença.

Freiburg x Bayern de Munique último jogo

O último confronto entre Freiburg e Bayern de Munique aconteceu em 6 de novembro de 2021, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão na primeira divisão, pela temporada atual.

Por 2 x 1, o Bayern venceu os adversários com gols de Goretzka e Lewandowski, enquanto Haberer diminuiu.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

Nove jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão serão realizados até o domingo, 3 de abril de 2022.

Union Berlin 1 x 0 Colônia

Arminia x Stuttgart – 10h30

Freiburg x Bayern de Munique – 10h30

Hoffenheim x Bochum – 10h30

Bayer Leverkusen x Hertha Berlin – 10h30

Eintracht Frankfurt x Greuther Furth – 10h30

Borussia Dortmund x RB Leipzig – 13h30

Augbusrg x Wolfsburg – 10h30 (Domingo, 03/04)

Borussia M. x Mainz – 12h30 (Domingo, 03/04)

