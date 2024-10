Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje na final da Libertadores 2024

Nesse sábado, 19 de outubro, tem jogo do Corinthians feminino contra o Santa Fé na final da Libertadores 2024. A partida acontece no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai, a partir das 17h (horário de Brasília), e com transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino

O jogo do Corinthians feminino hoje, 19, contra o Santa Fé, vai ter transmissão em cinco canais, entre pagos e gratuitos: Sportv (TV fechada), BandSports (TV fechada), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube), Meu Timão (YouTube) e Pluto TV.

O jogo é pela final, em confronto único. O Corinthians é o atual campeão da Libertadores e levou os títulos nos anos de 2017, 2018, 2021 e 2023.

Corinthians deve levar a campo as jogadoras Lelê; Paulinha, Dani Arias, Mariza e Isabela; Carol Nogueira, Duda Sampaio, Juliana Ferreira e Gabi Zanotti; Eudimilla Rodrigues e Millene.

O Santá tem Yessica; Natalia Gaitan, Andrea Perez, Carolina Baldallo e Acosta; Mariana Zamorano, Karla Torres e Calderón; Huertas, Córdoba e Isabel.

>> quanto ganha uma jogadora de futebol