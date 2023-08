Onde assistir o jogo do Corinthians online na Sul-Americana hoje (8)

Timão só precisa do empate para se classificar até as quartas de final do torneio

Com a vantagem do primeiro confronto, o Corinthians busca o empate nesta terça-feira, 08 de agosto, contra o Newell's Old Boys para se classificar até a próxima fase da Sul-Americana. O Estádio Marcelo Bielsa será o palco do confronto com início às 21h30, horário de Brasília, e transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje online?

O Corinthians enfrenta o argentino Newell's Old Boy hoje, 08, em partida das oitavas de final da Sul-Americana, a partir das 21h30, com transmissão do SBT, ESPN e Star+ para todo o país.

Téo José, Emerson Sheik e Mauro Beting participam da cobertura do SBT na TV aberta, além da retransmissão da emissora no site (www.sbt.com.br) de graça. Quem é assinante do Star Plus pode acompanhar a partida ao vivo na plataforma com Paulo Andrade na narração, assim como na ESPN.

O Corinthians vem de empate com o Internacional no fim de semana pelo Brasileirão. Na Sul-Americana, o elenco tem a vantagem depois de superar o elenco argentino em casa por 2-1 na semana passada. O treinador Vanderlei Luxemburgo deve repetir a escalação, com Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Maycon, Fausto Vera, Matheus Araújo; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

O Newell's, por outro lado, não entrou em campo neste fim de semana, garantindo a vantagem do lado físico contra os jogadores rivais. O time argentino precisa vencer com um gol para levar para os pênaltis ou dois de diferença para seguir vivo. O técnico Gabriel Heinze virá com Hoyos; Velázquez, Ortíz, Mansilla; Mosquera, Cristian Ferreira, Gómez; Sforza, Portillo, Martino e Recalde.

Por que Renato Augusto não vai jogar hoje?

Após marcar o primeiro gol contra o Internacional no sábado, o meia Renato Augusto não estará disponível para o treinador Vanderlei Luxemburgo nesta terça, contra o Newell's Old Boys, nas oitavas de final da Sul-Americana.

Renato viajou para São Paulo depois da partida contra o Inter, em Porto Alegre, para se juntar a Rojas, Lucas Veríssimo e Gabriel para treinar e fazer trabalhos físicos, segundo o portal GE. Como o Corinthians tem a vantagem do primeiro jogo, Luxemburgo optou por poupar o jogador e evitar a viagem até a Argentina.

Não há nenhum sinal de lesão no jogador, a escolha é apenas técnica. Maycon, Fausto Vera, Matheus Araújo e Adson deverão ser as escolhas do treinador para o jogo desta terça, contra os argentinos.

