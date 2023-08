Corinthians classificado joga com quem nas quartas de final da Sul-Americana 2023

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Sul-Americana 2023. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo venceu o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2 a 1 no placar agregado, e agora aguarda saber quem irá enfrentar na próxima fase, ainda em agosto.

Quem o Corinthians enfrenta nas quartas de final da Sul-Americana

Nas quartas de final da da Sul-Americana, o Corinthians deve jogar contra o Goiás ou Estudiantes, que jogam na noite de quarta-feira, 9. O ganhador segue para a próxima etapa com o Timão de rival.

Até hoje, o Alvinegro esteve em campo com o Estudiantes em três oportunidades e todas elas com vantagem para o clube paulista. Já Goiás e Cor duelaram 56 vezes, e o saldo dos encontros é 22 vitórias do Corinthians, 20 empates e 14 vitórias do Goiás. Esses dados foram obtidos pelo site "Meu Timão".

Confira então como fica o chaveamento para a sequência do torneio

S1 - Vencedor A x Vencedor H

S2 - Vencedor B x Vencedor G

S3 - Vencedor C x Vencedor F

S4 - Vencedor D x Vencedor E

Assim como os jogos da fase de grupos, o mata-mata da Sul-Americana tem transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Star+ (streaming) e Paramount+ (streaming).

Como fica as quartas de final da Sul-Americana?

Os jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana estão marcados para as semanas de 23 e 30 de agosto. As datas e horários das partidas ainda serão detalhados pela Conmebol. Os jogos de ida acontecerão entre os dias 22, 23 e 24 de agosto, enquanto as datas da volta serão de 29, 30 e 31 do mesmo mês.

As equipes que chegarem até a fase de quartas receberão um prêmio de US$ 600 mil da Conmebol. Caso avancem às semifinais, o valor da premiação vai para US$ 800 mil. A finalíssima já marcada para o dia 28 de outubro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O grande campeão da Copa Sul-Americana receberá US$ 5 milhões, enquanto o vice ficará com US$ 2 milhões.

Quartas de final

Jogos de ida: 22, 23 e 24 de agosto

Jogos de volta: 29, 30 e 31 de agosto

Semifinais

27 de setembro a 4 de outubro

Final

28 de outubro em Montevidéu, no Uruguai

Veja a premiação da Sul-americana