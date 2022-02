Onde assistir o jogo do Cruzeiro x Democrata ao vivo hoje online – 09/02

Abrindo as disputas da quinta rodada no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Democrata nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, apenas com transmissão online. Além das escalações e horário, confira onde assistir ao jogo do Cruzeiro hoje.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

A partida entre Cruzeiro e Democrata nesta quarta-feira vai passar no Tempo Sports (Pay-per-view), sistema por assinatura disponível para todo o Brasil com a bola rolando a partir das sete e meia da noite.

A plataforma, criada pelo jornal mineiro O Tempo, está disponível para assinatura tanto no site oficial (www.app.otemposports.otempo.com.br) como no próprio aplicativo em Android e iOS.

Todos os jogos do Cruzeiro como mandante estão disponíveis por 19,90 por mês.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wanderson Alves de Souza

Local: Estádio do Mineirão

TV: Sem transmissão

Online: Jornal O Tempo PPV

Cruzeiro x Democrata no Campeonato Mineiro

Cruzeiro – Rafael Cabral; Geovane, Maicon, Eduardo, Rafael Santos; Adriano, Machado, Pedro Castro, João Paulo, Waguininho; Thiago

Após vencer o Caldense na rodada passada, o time do Cruzeiro volta aos gramados com todo o gás necessário pronto para conquistar os três pontos e, então, subir na tabela do Campeonato Mineiro. Comandado por Martin Varini, auxiliar do técnico da Raposa já que está com Covid-19. Por fim, está em terceiro lugar com 9 pontos.

Democrata – Lucão; Júlio Lima, Matheus Carioca, Rafael Caldeira, Gabriel Marques; Gabriel Galhardo, Matheuszinho, Marcelinho, Filipe Carvalho; Chico, Pedrinho

Enquanto isso, o elenco do Democrata também saiu vitorioso do seu duelo no último fim de semana. Agora, em sétimo lugar com 5 pontos, o time visitante espera colocar os seus melhores jogadores e aproveitar os pequenos erros do Cruzeiro para levar para casa os três pontos.

Relembre o último jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI