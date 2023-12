Onde assistir o jogo do Flamengo feminino na Copinha - 14/12

O segundo finalista da Copinha Feminina será conhecido hoje, 14 de dezembro. O Flamengo enfrenta o São Paulo na semifinal às 15h (de Brasília), no Estádio Rua Javari, valendo vaga na final da primeira edição. O jogo do Flamengo feminino tem transmissão ao vivo na televisão e na internet.

O vencedor entre Flamengo e São Paulo vai enfrentar o Botafogo na final do torneio feminino.

Transmissão do jogo do Flamengo feminino na Copinha

A partida entre Flamengo feminino e São Paulo será transmitido na Rede Vida, Bandsports e no canal Paulistão no Youtube, às 15h, horário de Brasília, para todo o país. É possível assistir na televisão aberta, paga e também na internet de graça.

O Flamengo, que vem de vitória contra o Santos, entra em campo nesta quinta com Isa Cruz; Ana Laura, Lorena, Núbia e Diovanna; Kaylane, Louvain e Ana Donato; Mariana, Laysa e Gica.

Já o São Paulo, que ganhou do Fluminense, terá a escalação de Fernanda; Ravena, Barraca, Kédima, Gi; Carol Gil, Ana Júlia, Amaral; Flávia, Acosta e Dudinha.

TV aberta: Rede Vida

TV fechada: Bandsports

Internet: Youtube

Como funciona a Copinha feminina?

Com o sucesso da Copa São Paulo de Futebol Júnior no masculino, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu criar também a competição própria para o futebol feminino, intitulada de Copinha Feminina. O modelo de disputa é similar ao masculino, assim como o sorteio e o regulamento.

No total, 16 clubes participam da primeira edição da Copinha Feminina: Santos, Flamengo, Grêmio, Botafogo PB, Internacional, Ferroviária, Vitória, Minas Brasília, São Paulo, Fluminense, América MG, Real Brasília, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro e Fortaleza.

A primeira fase divide as 16 equipes em quatro grupos de quatro, onde se enfrentam dentro de suas chaves em pontos corridos. Ao fim das rodadas, o líder de cada grupo vai para a semifinal, disputado em partida única.

Não há disputa de terceiro lugar, os vencedores da semifinal vão para a final, também em jogo único.

O regulamento da FPF prevê que atletas que nasceram nos anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 podem jogar a Copinha.

Qual é o critério de desempate?

Em caso de empate entre Flamengo e São Paulo na semifinal da Copinha, o regulamento da FPF, a Federação Paulista de Futebol, indica que as penalidades é que vão decidir o vencedor da partida, seguindo o protocolo estabelecido pela International Football Association Board.

Não há prorrogação na Copinha feminina. Se a partida terminar em zero a zero ou qualquer outro resultado que demonstre a igualdade entre os times no tempo regulamentar, o árbitro encerra a partida e as cobranças começam em até 10 minutos.

Os treinadores escolhem cinco jogadoras para baterem os pênaltis, sem a necessidade de ordem. Se o empate persistir entre os times, aí começam as cobranças alternadas, onde quem errar está eliminado da competição.

Na fase de grupos da Copinha, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, menos números de cartões vermelhos e amarelos, confronto direto e o sorteio em último caso.

Quando é a final da Copinha feminina?

A final da primeira edição da Copa São Paulo de Futebol Feminino vai ser no domingo, 17 de dezembro, às 15h (de Brasília), no Estádio do Canindé, na cidade de São Paulo. A disputa pelo título será transmitida na Rede Vida, F11 TV, Bandsports e no canal do Paulistão no Youtube.

Em partida única, o time vencedor assegura o título de melhor equipe das categorias de base no futebol feminino da temporada. Em seu regulamento a FPF informa que o torneio não tem premiação em dinheiro, apenas a distribuição de 50 medalhas representativas de ouro e prata para as jogadoras e a comissão técnica.

Tradicional no futebol masculino, esta é a primeira vez que equipes da base entram em campo para jogar a Copinha no feminino.

