Onde assistir o jogo do Grêmio hoje e que horas começa o Gaúchão 19/02

Descubra onde assistir ao jogo do Grêmio hoje pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Enfrentando o São Luiz, o time disputa neste sábado, 19/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, com transmissão ao vivo da TV Globo.

O jogo do Grêmio e São Luiz hoje vai passar na TV aberta da Globo (Rio Grande do Sul) e no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Escalação de Grêmio x São Luiz

Com a contratação de Roger Machado, o elenco do Grêmio entra em campo preparado para enfrentar o seu adversário deste sábado. Em segundo lugar com 14 pontos, o grupo pode assumir a primeira posição se vencer o seu jogo e torcer por um tropeço dos adversários da rodada.

Grêmio: Gabriel; Orejuela, Bruno Alves, Pedro Geromel, Nicolas; Lucas Silva, Villasanti, Janderson, Bitello, Rildo; Diego Souza.

Enquanto isso, o São Luiz também entra em campo neste sábado com o objetivo de conquistar a liderança mesmo que provisoriamente do Campeonato Gaúcho. Em quarto lugar com 12 pontos, o clube coleciona três vitórias, três empates e uma derrota na competição.

São Luiz: Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus, Willian, Márcio Goiano; Régis, Paulinho J,oão Vieira; Jean Dias, Juba, Ariel Marques

Confira como foi o último jogo do Grêmio x São Luiz

Prognóstico Grêmio x São Luiz

Não há favorito no jogo deste sábado pelo Campeonato Gaúcho. Com apenas dois pontos separando as equipes, o confronto promete ser acirrado e totalmente equilibrado.

De um lado, o Grêmio tem a vantagem para si enquanto aparece em segundo, mas o São Luiz vem logo atrás em quarta colocação na busca pela liderança da temporada.

Por isso, é esperado que os dois elencos coloquem em campo os seus melhores jogadores e lutem em todos os momentos para abrirem o placar em seu favor.

