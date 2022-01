Onde assistir o jogo do Perilima x São Paulo na Copinha hoje – 08/01

Pela segunda rodada do grupo 21 na Copinha, os times de Perilima e São Paulo entram em campo neste sábado, 08/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Anacleto Campanella. Saiba onde assistir ao jogo do São Paulo na Copinha hoje com transmissão ao vivo na TV aberta.

Onde assistir o jogo do São Paulo hoje na Copinha: Os canais Rede Vida, na TV aberta, e SporTV, pela TV paga, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo neste sábado.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anacleto Campanella, cidade de São Caetano

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Perilima, time do estado da Paraíba, não teve a estreia que gostaria na Copinha este ano. Isso porque o elenco foi derrotado pelo São Caetano logo na primeira rodada, o que fez com que o clube terminasse a primeira rodada em terceiro lugar sem pontos. Agora, vai buscar a vitória com toda a confiança possível diante do favorito no grupo.

Do outro lado, o São Paulo busca o seu quinto título da Copinha enquanto busca carimbar o passaporte até a segunda fase de maneira antecipada com a vitória deste sábado. Na primeira rodada, venceu o CSE, enquanto só precisa dos três pontos no confronto de hoje e o tropeço do São Caetano.

Escalações de Perilima e São Paulo:

Perilima: João Guilherme; Wellington, Antoniel, Lyedson, Luciano; João Vitor, Igor Chrystian, Julio Cesar; Carlos Eduardo, Danrlley, Jose Carlos

São Paulo: Young; Beraldo, Luizão, Pablo, Patryck; Léo, Caio, Pedrinho, Vitinho; Pagé, Facundo

Leia também:

FIFA The Best 2021 ignora Neymar e CR7; veja lista de finalistas