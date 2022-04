Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje: canal e que horas vai ser 02/04

Neste sábado, Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam a partir das 13h30 (Horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol de 2022, no Estádio de Balaídos, em Vigo. Confira a seguir todos os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo do Real Madrid hoje.

O Celta vem de empate diante do Betis, enquanto o Real perdeu para o Barcelona na última rodada do Espanhol.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje

O jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo hoje vai passar ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN transmite ao vivo a partida do Campeonato Espanhol neste sábado para todos os assinantes do Brasil, seja pela televisão, site ou até mesmo o streaming da emissora.

Ou seja, a plataforma do Star + também vai passar o jogo. O streaming pode ser encontrado através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês. Outra opção é assistir também por tablets e até mesmo na SmarTV.

+ Mascote da Copa do Mundo 2022 no Catar é o La’eeb; relembre mascotes

Provável escalação de Celta de Vigo x Real Madrid

Escalação do Celta de Vigo: Dituro, Araújo, Galán, Aidoo, Vázquez, Béltran, Suárez, Cervi, Méndez, Thiago Galhardo e Aspas

Escalação do Real Madrid: Courtois, Militão, Carvajal, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Benzeam, Vinicius Junior e Rodrygo

O time do Celta precisa vencer o jogo deste sábado para quem sabe lutar por uma vaga na parte de cima da classificação no Campeonato Espanhol. Em décimo primeiro lugar com 36 pontos, a equipe comandada por Eduardo Coudet, ex-técnico do Internacional, contabiliza nove jogos vencidos, nove empates e onze derrotas.

Do outro lado, o Real Madrid se mantém em primeiro lugar com 66 pontos, ou seja, tem a vantagem de nove pontos diante do segundo colocado, o Sevilla. Por isso, a vitória no confronto de hoje é tão importante para o time de Madrid. Em toda a competição espanhola, o elenco de Ancelotti venceu vinte partidas, empatou seis e perdeu três.

Celta de Vigo x Real Madrid último jogo

O último jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo foi em 12 de setembro de 2021, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol na temporada atual.

Por 5 x 2, o Real venceu com gols de Vinícius Junior, três de Benzema e Eduardo Camavinga, enquanto Santi Mina e Cervi descontaram.

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os dois times.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada, dez jogos serão realizados neste fim de semana com transmissão ao vivo.

Começando no sábado, o destaque fica para o encontro de Real Madrid e Celta de Vigo. Na última vez que se enfrentaram, o time de Madrid aplicou uma goleada e, por isso, o elenco do Celta quer a revanche. O atual campeão Atlético de Madrid também entra em campo.

O Barcelona entra em campo no domingo, mas a rodada segue até a segunda-feira, 4 de abril. Confira a seguir todos os jogos da rodada no Campeonato Espanhol.

Getafe x Mallorca – 09h

Levante x Villarreal – 11h15

Celta de Vigo x Real Madrid – 13h30

Atlético de Madrid x Alavés – 16h

Athletic Bilbao x Elche – 09h (Domingo, 03/04)

Betis x Osasuna – 11h15 (Domingo, 03/04)

Granada x Rayo Vallecano – 13h30 (Domingo, 03/04)

Valencia x Cádiz – 13h30 (Domingo, 03/04)

Barcelona x Sevilla – 16h (Domingo, 03/04)

Real Sociedad x Espanyol – 16h (Segunda-feira, 04/04)

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.