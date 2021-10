Onde assistir o jogo do Union Berlin x Bayern de Munique hoje (30/10)

Buscando a permanência na liderança, o Bayern de Munique visita o Union Berlin neste sábado, 30/10, a partir das 10h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Alemão no Estádio An der Alten Försterei. Confira todas as informações e onde assistir ao vivo o jogo do Bayern de Munique hoje.

Onde assistir o jogo do Union Berlin x Bayern de Munique hoje? O confronto entre Union Berlin e Bayern de Munique não tem transmissão pela televisão, sendo a plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio An der Alten Försterei, cidade de Berlin, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Prováveis escalações de Union Berlin x Bayern de Munique

O elenco de Berlin entra em campo neste sábado sem baixas em seu plantel de jogadores. Já o técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Choupo-Moting e Ulreich.

Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Möhwald, Prömel, Gießelmann; Haraguchi, Becker, Awoniyi

Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Möhwald, Prömel, Gießelmann; Haraguchi, Becker, Awoniyi Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski

Informações sobre as equipes no jogo de hoje

O time do Union Berlin vem de empate com o Stuttgart na última rodada do Campeonato Alemão. Em 6ª na tabela com 16 pontos, tem quatro vitórias na temporada até o momento enquanto espera busca o topo para brigar por uma vaga em torneios internacionais ou quem sabe até pelo título.

Enquanto isso, o Bayern de Munique entra em campo neste sábado depois de tomar uma goleada do Borussia Monchengladbach e ser eliminado da Copa da Alemanha durante a semana. Por isso, o técnico dos bávaros deve colocar em campo os melhores jogadores para vencer e por fim se manter em primeiro lugar com vantagem.