Onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo 2022 de graça e horário (01/04)

Nesta sexta-feira, a FIFA realiza o sorteio para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Com início a partir das 13h (Horário de Brasília), o evento será no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar. A competição acontecerá em novembro e dezembro. A seguir, confira onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo 2022.

Onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo 2022 hoje?

O sorteio da Copa do Mundo 2022 hoje vai ser transmitido ao vivo na Globo, SporTV e Youtube, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

O canal da Globo, na TV aberta, vai transmitir ao vivo o sorteio para todos os estados do Brasil com a participação de Galvão Bueno.

Já o SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Outra opção, entretanto, é acompanhar através do GloboPlay ou Canais Globo no computador a emissora de maneira online como e onde quiser.

Por fim, o canal da Youtube da FIFA vai transmitir de graça o sorteio na plataforma, seja no site pelo computador ou aplicativo através do smartphone, tablets e SmarTV’s em todo o país ao vivo.

Globo – TV Aberta para todo o Brasil

SporTV – SKY: 39 e 439 / OI: 39 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

Youtube – Canal da FIFA Oficial

Onde assistir o Sorteio da Copa do Mundo 2022 online?

Além de acompanhar pela televisão o sorteio desta sexta-feira, o torcedor também pode acompanhar de maneira online.

A primeira opção é através do Youtube, no canal oficial da FIFA. A entidade transmite de graça para todo o público a partir da uma da tarde, pelo horário de Brasília, em todos os seus meios. Basta acessar o site do Youtuber, procurar por FIFA e clicar no link ao vivo.

Se preferir, o aplicativo do Youtube também pode ser utilizado para assistir o sorteio hoje. Basta instalar no Android ou iOS e acompanhar ao vivo seja pelo celular, tablet ou até mesmo a SmarTV.

Outra maneira de acompanhar, entretanto, é através do GloboPlay, o serviço de streaming da Globo. A opção só está disponível para assinantes que possuem o canal do SporTV, isto é, tem a oportunidade de assistir ao vivo através do aplicativo no celular, tablets ou até mesmo computador no site (www.globoplay.globo.com).

Quais são os potes do sorteio da Copa do Mundo?

Vinte e nove seleções foram divididas em quatro potes através de suas posições no Ranking de Seleções da FIFA para o sorteio desta sexta-feira.

Os oito cabeças de chave, incluindo o anfitrião Catar, são os sete primeiros colocados no Ranking da entidade, ou seja, vão encabeças cada um dos oito grupos no sorteio. Depois, os times dos outros potes vão ser sorteados em sequência para saber em qual grupo vão jogar durante a primeira fase.

Cada uma das equipes conquistou o seu lugar através das Eliminatórias, com exceção do Catar, que é o anfitrião.

Dessa maneira, confira a seguir os potes do sorteio da Copa do Mundo 2022.

POTE 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

POTE 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia

POTE 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Representante da UEFA e dois Representantes da Repescagem Mundial

Quando será a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo tem início em 21 de novembro de 2022, seguindo até 18 de dezembro com a grande final do Mundial.

A edição de 2022 vai ser realizada no final do ano por conta das altas temperaturas no Oriente Médio durante o meio do ano no verão. Por isso, a FIFA optou por trocar a data para o inverno.

Confira a seguir o calendário com as datas principais da Copa do Mundo no Catar em 2022.

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9/10 de dezembro

Semifinais: 13/14 de dezembro

Final: 18 de dezembro

