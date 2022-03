Horários Copa do Mundo 2022: que horas passam os jogos no Brasil

A expectativa para o FIFA World Cup 2022 está aumentando, e os fãs estão se perguntando quais os horários Copa do Mundo 2022, já que os jogos desse ano serão no Catar e há fuso horário para o Brasil. Bem, você pode descobrir a programação aqui.

Horários Copa do Mundo 2022

A FIFA confirmou que as duas primeiras rodadas de partidas da Copa do Mundo 2022 começarão às 13h, 16h, 19h e 22h, horário local, enquanto no Brasil será 7h, 10h, 13h e 16h (horário de Brasília). A final está programada para começar às 18h, horário local e ao meio dia do horário do Brasil.

Catar está 6 horas à frente de Brasília. A principal razão para mudar a competição para os meses de inverno do Catar é a pura impraticabilidade de jogar futebol no verão da região.

Os jogos da fase de grupos acontecerão em oito estádios: Estádio Al Bayt, Estádio Internacional Khalifa, Estádio Al Thumama, Estádio Ahmad Bin Ali, Estádio Lusail, Estádio Ras Abu Aboud, Estádio Education City, Estádio Al Janoub.

Programação da Copa

A Copa do Mundo de 2022 contará com 32 seleções em oito grupos de quatro.

Quatro partidas serão disputadas a cada dia durante a fase de grupos, que durará um período de 12 dias e verá vencedores e vice-campeões avançarem para as oitavas de final.

As partidas só serão atribuídas a locais específicos após o sorteio da fase final, para que os organizadores possam escolher os horários de início ideais para atender às audiências de televisão em diferentes países, bem como aos torcedores no Catar.

Ao contrário do Euro 2020, haverá um jogo do play-off do terceiro lugar em 17 de dezembro.

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro

Oitavos-de-final: 3 a 6 de dezembro

Quartas de final: 9/10 de dezembro

Meias-finais: 13/14 de dezembro

Final: 18 de dezembro

