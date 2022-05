Dezesseis equipes integram o quadro de participantes da competição na primeira rodada do mata-mata

A Conmebol realiza nesta sexta-feira, 27 de maio, o sorteio que defina as oitavas de final da Copa Sul-Americana na temporada, a partir das 13h (Horário de Brasília), diretamente de Assunção, no Paraguai. Dezesseis equipes vão disputar a primeira fase do mata-mata, portanto saiba onde assistir o sorteio das oitavas da Sul-Americana hoje e como vai funcionar.

Onde assistir o sorteio das oitavas da Sul-Americana hoje?

O sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana serão transmitidos hoje no canal ESPN, Star + e no Youtube da Conmebol, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN é o responsável por transmitir todas as emoções do sorteio da Sul-Americana. Basta sintonizar a emissora se você for assinante da TV paga e curtir.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming também por assinatura, disponível para celular, tablet, computador e até na smarTV.

Para assistir de graça o sorteio, você deve sintonizar-se no canal da Conmebol pelo Youtube, no horário definido.

Data: 27/05/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Assunção, no Paraguai

Onde assistir: ESPN, Star + e Youtube da Conmebol TV

+Treino da F1 hoje GP de Mônaco: horário e onde assistir na sexta (27/05)

Como funciona o sorteio das oitavas da Sul-Americana?

As equipes de São Paulo, Lanús, Santos, Internacional, Atlético GO, Ceará, Deportivo Táchira, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle, Colo-Colo, Olimpia e Universidad Católica disputam as oitavas da Copa Sul-Americana.

Os dezesseis times são divididos em dois potes. No pote 1, estão os clubes líderes da fase de grupo da Sul-Americana, enquanto no pote 2 as equipes que terminaram em terceiro lugar nos grupos da Libertadores.

Novamente de acordo com o desempenho das equipes, a Conmebol define que as melhores campanhas vão decidir o jogo de volta em casa. Nesta fase não há restrição de países, ou seja, equipes brasileiras podem sim se enfrentar.

As oitavas são disputadas em ida e volta, marcadas para a semana de 28 de junho até 7 de julho.

Pote 1:

São Paulo

Lanús

Racing

Santos

Internacional

Atlético GO

Ceará

Unión de Santa Fé

Pote 2: