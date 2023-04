Onde assistir online Botafogo x Audax na final da Taça Rio 2023

Volta Redonda, especificamente o Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, será o palco do segundo jogo da final da Taça Rio de 2023 neste domingo, 9 de abril. Botafogo e Audax se enfrentam às 16h (horário de Brasília) para decidir quem será o grande campeão do torneio carioca.

O Glorioso tem a vantagem porque venceu o primeiro confronto por 2 a 1. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o grande campeão da Taça Rio.

Assistir a final da Taça Rio 2023 online hoje

O jogo Botafogo e Audax hoje na final da Taça Rio será transmitido no Cazé TV pelo Youtube e canal Casimito na Twitch. Dá para assistir a partida neste domingo sem pagar nada.

Primeiro você precisa saber que nenhum canal de televisão vai exibir a final da Taça Rio neste domingo. Isso porque Botafogo e Vasco não aceitaram o acordo com a Band e a FERJ, optando com a parceria com o CazéTV. Os jogos em que os clubes são mandantes é a plataforma que exibe.

O Youtube está disponível no site (youtube.com) ou no celular, tablet, smartv ou videogames. Caso não tenha em seu aparelho com internet vá até a loja de aplicativos e baixe-o.

Feito isso, o primeiro passo é ir até a barra de pesquisa e digitar "Cazé TV". Daí, clique na primeira opção e quando for a hora marcada para a final começar clicar no link ao vivo.

Na Twitch o sistema é o mesmo. Acesse twitch.com se você é membro da plataforma, procure por "Casimito" e espere a imagem carregar.

Qual é o critério de desempate?

Em caso de empate na soma dos dois placares na final da Taça Rio entre Botafogo e Audax, a decisão em penalidades é que vai decidir quem será o campeão da temporada.

Isso significa que, caso o Audax vença por 1 a 0, o resultado empataria em 2 a 2. Somente a igualdade na soma dos dois resultados é que leva para as penalidades. O empate no tempo regular dá a vitória para o Botafogo.

Confira o trecho extraído do regulamento da FERJ para entender.

"Havendo empate em pontos ganhos ao final da segunda partida do grupo F, será considerada vencedora a associação que obtiver melhor saldo de gols nas 2 (duas) partidas. Persistindo o empate a decisão dar-se-á pela cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti, de acordo com as regras da FIFA".

Escalações de Botafogo x Audax

Para o jogo de volta neste domingo na final da Taça Rio, entre Botafogo e Audax, as escalações serão as seguintes:

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Raí, Carlos Alberto e Tiquinho Soares.

Audax: Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck, Kaio Cristian; Miticov, Romarinho, Vinícius Garcia; Clisman, Emerson Urso e Pablo Thomaz.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina 2023?

Qual a diferença entre a Taça Rio e o Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca é o estadual de futebol do Rio de Janeiro. Ele possui três fases: a Taça Guanabara, a primeira onde todos os times jogam, a semifinal da Taça Rio e do Campeonato Carioca.

A diferença entre as duas competições é que disputam a Taça Rio somente os clubes que não se classificam para a fase final do Campeonato Carioca, ou seja, aqueles que ocupam da 5ª até a 8ª posição na tabela da Taça Guanabara. Do primeiro ao quarto lugar disputam a semi do Carioca.

A Taça Rio é considerada como um torneio secundário do futebol carioca.

Leia também: Com lesão, quem vai substituir o Piquerez no Palmeiras